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Шахтарі опинилися у пастці: Вілкул повідомив про наслідк удару РФ по Кривому Розі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Шахтарі опинилися у пастці: Вілкул повідомив про наслідк удару РФ по Кривому Розі
Російські безпілотники вдарили по критичній інфраструктурі Кривого Рогу
фото ілюстративне

На двох шахтах було заблоковано 113 шахтарів

У Кривому Розі внаслідок нічної атаки РФ знеструмлено лінію швидкісного трамваю, міський трамвай і тролейбус, що призвело до перебоїв у роботі громадського транспорту. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Як зазначив Вілкул,  у Кривому Розі вночі росіяни завдали удару по критичній інфраструктурі міста. Внаслідок ворожої атаки дронів без електрики залишилося близько 100 тис. абонентів Саксаганського, Довгинцівського та Покровського районів міста, зокрема – частина лікарень, садків та шкіл міста, лінія швидкісного трамвая, міського трамвая та тролейбус.

«Три БпЛА збито силами ПвК «Схід» на нашому напрямку. Але, на жаль, був удар по критичній інфраструктурі нашого міста...Для усунення наслідків було оперативно задіяно всі служби міста. Котельні КП «Тепломережа» та лікарні були оперативно переведені на роботу від генераторів. Станом на 07.00 вдалося відновити подачу електрики 60 тисячам абонентів, усі лікарні – з електроенергією. Відновив роботу тролейбус та міський трамвай. Швидкісний поки що не працює. Котельня «Теплоцентралі» №2 також знеструмлена (район вул. В. Великого, «Вечірній», «Східні» та Дніпрошосе)», – написав Вілкул.

Також голова Ради оборони Кривого Рогу уточнив, що на двох шахтах було заблоковано 113 шахтарів, організовано рятувальну операцію, на даний момент в одній шахті залишилося 19 шахтарів. «Роботи щодо відновлення подачі електроенергії продовжуються.

У Криворізькому районі інших обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував із важкої артилерії Марганець та Мирівську громаду. Без втрат», – додав Вілкул.

Нагадаємо, у ніч проти 2 лютого у Кропивницькому та Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи. У регіонах оголошувалася повітряна тривога.

Згодом стало відомо, що унаслідок атаки пошкодження на одній з підстанцій НЕК «Укренерго», Кривий Ріг залишився без світла.

Теги: Кривий Ріг Олександр Вілкул безпілотник війна росія

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