Сирський розповів про напружені бої на двох напрямках

Наші воїни, попри складні умови, мужньо тримають оборону та не дають ворогу просунутись вперед

На напрямках наступу агресор збільшив кількість використання техніки

Ворог продовжує інтенсивні наступальні дії на Куп’янському і Бахмутському напрямках та перегруповується на Лиманському. Про це інформує командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема, на Бахмутському напрямку тривають напружені бої поблизу населеного пункту Богданівка. Також, противник намагається наступати в напрямку міста Часів Яр.

На Куп’янському напрямку тривають щоденні штурми російських військ поблизу населеного пункту Синьківка для створення плацдарму та подальшого наступу на місто Куп’янськ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На Лиманському напрямку російські окупанти після понесених втрат проводять перегрупування та підготовку до ведення наступальних дій. Водночас на цьому напрямку ворог активно застосовує авіацію для нанесення ударів керованими авіаційними бомбами.

На напрямках наступу агресор збільшив кількість використання техніки, за допомогою якої намагається підтримати штурмові дії піхоти. Також, для продовження штурмових дій ворог використовує штурмові підрозділи сформовані з колишніх злочинців «Шторм Z» та «Шторм V». Крім того, противник продовжує перекидати резерви з інших напрямків.

«Наші воїни, попри складні умови, мужньо тримають оборону та не дають ворогу просунутись вперед. В органах управління усіх рівнів постійно проводиться робота щодо вироблення рішень спрямованих насамперед на випередження дій ворога, ведення ефективної контрбатарейної боротьби, знищення резервів окупантів на шляхах їх висування та збереження життя наших військовослужбовців», – зауважив Сирський.

Нагадаємо, путінська партія «Єдіная Россія» створила власну приватну армію – так звану ЧВК «Еспаньола».