Україна повернула тіла ще 909 полеглих захисників

Деякі тіла захисників було повернено з російських моргів

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

З-поміж повернених «на щиті» оборонців полеглі з:

Курахівського напрямку;

Покровського напрямку;

Бахмутського напрямку;

Вугледарського напрямку;

Луганського напрямку;

Запорізького напрямку;

Сумського напрямку;

Харківського напрямку;

З моргів на території РФ.

Полеглих оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

«Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.

Нагадаємо, що 18 квітня за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників. Таку ж кількість загиблих військовослужбовців було повернуто 28 березня.

Зауважимо, що 29 листопада в Україну вдалося повернути тіла 502 полеглих захисників. Зокрема, вдалося репатріювати тіла 397 воїнів з Донецького напрямку, 24 – з Луганського напрямку, 64 – із Запорізького напрямку, а також 17 загиблих з моргів на території РФ. 8 листопада в Україну повернули тіла 563 полеглих захисників. У січні 2025 року Україна повернула тіла 757 полеглих оборонців.

Як повідомлялося, правоохоронці розслідують понад 50 кримінальних справ щодо вбивств українських військовополонених.