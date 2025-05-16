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Україна повернула тіла ще 909 полеглих захисників

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Україна повернула тіла ще 909 полеглих захисників
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Деякі тіла захисників було повернено з російських моргів

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

З-поміж повернених «на щиті» оборонців полеглі з:

  • Курахівського напрямку;
  • Покровського напрямку;
  • Бахмутського напрямку;
  • Вугледарського напрямку;
  • Луганського напрямку;
  • Запорізького напрямку;
  • Сумського напрямку;
  • Харківського напрямку;
  • З моргів на території РФ.

Полеглих оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Україна повернула тіла ще 909 полеглих захисників фото 1

«Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.

Нагадаємо, що 18 квітня за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників. Таку ж кількість загиблих військовослужбовців було повернуто 28 березня.

Зауважимо, що 29 листопада в Україну вдалося повернути тіла 502 полеглих захисників. Зокрема, вдалося репатріювати тіла 397 воїнів з Донецького напрямку, 24 – з Луганського напрямку, 64 – із Запорізького напрямку, а також 17 загиблих з моргів на території РФ. 8 листопада в Україну повернули тіла 563 полеглих захисників. У січні 2025 року Україна повернула тіла 757 полеглих оборонців.

Як повідомлялося, правоохоронці розслідують понад 50 кримінальних справ щодо вбивств українських військовополонених.

Теги: смерть військові

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