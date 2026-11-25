У Слов'янську понад 80 багатоквартирних будинків залишаються без централізованого опалення. Через російські удари по житлових кварталах кількість таких будинків збільшуватиметься. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

За словами очільника міста, опалювальний сезон у Слов'янську розпочався 1 листопада. Наразі тепло подається до 78% багатоповерхівок.

Основними причинами відсутності теплопостачання є значні пошкодження конструкцій будинків, руйнування котелень або відсутність мешканців.

«На жаль, кількість багатоквартирних будинків, де не буде опалення, збільшуватиметься через російські удари по житлових кварталах», – наголосив Лях.

Начальник міської військової адміністрації закликав мешканців усвідомлювати ризики перебування в зоні активних бойових дій. За його словами, найкращим виходом для жителів будинків, які залишилися без теплопостачання, є евакуація.

«Доросла людина, багатоповерхівка якої вже не опалюється, повинна зважити усі ризики. Повторюся, що кращий вихід у цьому випадку – евакуація», – зазначив Лях.

Водночас, за словами очільника громади, у Слов'янську продовжують працювати магазини, аптеки, поштові відділення та медичні заклади. Однак кількість установ, які надають послуги населенню, поступово зменшується.

Нагадаємо, начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях закликав мешканців виїжджати з міста. За його словами, від початку 2026 року зі Слов'янської громади евакуювалися 29,3 тис. людей. Наразі у громаді залишається близько 21 тис. мешканців, серед яких 685 дітей.

Також Лях розповів, як відбувається евакуація зі Слов'янська та куди направляють жителів. Наразі місця для безкоштовного поселення евакуйованих є у дев'яти областях України.

Варто зазначити, що в інтерв'ю «Главкому» Вадим Лях розповів про безпекову ситуацію у Слов'янську, причини відмови місцевих жителів від евакуації, роботу комунальних служб та підготовку прифронтової громади до зими.