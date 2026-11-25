На тлі посилення російських обстрілів і зростання загроз для цивільного населення Харківський безпековий стандарт поширюватимуть на інші громади України. Відповідний проєкт Асоціація прифронтових міст та громад та Харківська міська рада втілюють за підтримки Програми малих грантів ГЕФ в Україні, що реалізується ПРООН, через ГО «Я врятований».

Першими досвід Харкова вивчають делегації Сумської та Рівненської міських рад на чолі із заступниками міських голів Леонідом Николаєнком та Артемом Ганущаком. Вони знайомляться з роботою ситуаційного центру, диспетчерської служби та системою координації екстрених і комунальних служб.

Голова АПМГ, міський голова Харкова Ігор Терехов наголосив, що головна мета такого обміну досвідом – допомогти громадам швидше реагувати на загрози та рятувати людей.

«Той досвід, який, на жаль, напрацьований нами, ціною життя людей, важливий, аби ми ділилися ним і передавали іншим містам та громадам. Ми готові разом із вами напрацьовувати алгоритми дій для кожного міста. Розуміємо, що ситуація в Сумах одна, у Рівному – інша. Десь ви візьмете наші рішення, десь зрозумієте, що потрібно зробити по-іншому. Але головне, щоб стратегія була одна: оперативно реагувати, якнайшвидше діставатися місця влучання і рятувати людей. Усі відповідні служби мають працювати як єдиний механізм», – зазначив Ігор Терехов.

За його словами, Харків створював ситуаційний центр, виходячи з актуальних викликів війни. Одним із перших завдань було скорочення кількості повітряних тривог, які паралізували роботу міста. Завдяки спільній роботі з військовими та відповідними службами вже в перший місяць вдалося зменшити їхню тривалість на 40%. Це відповідно дозволило покращити роботу бізнесу, відомств, установ, а отже і всіх містян. Також це вплинуло і на вчасність реагування людей на реальні загрози.

Ще одним завданням стало прискорення реагування після ворожих ударів. Якщо раніше лише на визначення місця влучання могло піти близько п’яти хвилин, то зараз скоординована робота ситуаційного центру дозволяє встановити його приблизно за 30 секунд. Після цього на місце оперативно виїжджають рятувальники, комунальні служби, медики.

«Дуже важливо не лише швидко реагувати на надзвичайну ситуацію, а й попереджати про загрозу повторного удару. Ми мали випадки, коли після обстрілу на місці вже працювали комунальні служби, але з’являлася нова загроза. Завдяки інформації, яку отримуємо, можемо попередити людей, зупинити роботи, убезпечити мешканців і тих, хто ліквідує наслідки удару. Це також питання збереження людських життів», – підкреслив Ігор Терехов.

Заступник Сумського міського голови Леонід Ніколаєнко подякував Харкову за можливість вивчити цей досвід. За його словами, Суми також постійно перебувають під обстрілами, тому місто зацікавлене у створенні власного ситуаційного центру.

«Ми приїхали, щоб отримати дуже важливий досвід для створення ситуаційного центру в Сумах. Побачили, наскільки професійно це організовано в Харкові. Водночас ми теж маємо власні напрацювання і готові ділитися ними. Прифронтові громади повинні об’єднуватися та працювати в одному напрямку, адже головна мета – безпека людей», – зазначив Леонід Ніколаєнко.

Заступник Рівненського міського голови Артем Ганущак наголосив, що досвід Харкова важливий не лише для прифронтових територій, адже сьогодні жодне українське місто не може вважати себе повністю захищеним від російських атак.

«Зараз на території України немає жодного безпечного міста. Кожна громада може зіткнутися з російським ударом – ракетами чи шахедами. Потрібно вміти реагувати й розуміти ситуацію, тому ми й переймаємо цей досвід. У Рівному ми вже маємо певні напрацювання і перебуваємо на завершальному етапі створення власного кризового центру. Цей візит допоможе зробити його ще кращим і спроможнішим», – розповів Артем Ганущак.

У межах візиту делегації також ознайомляться з роботою диспетчерської служби «1562», системою цивільного захисту, досвідом протидії FPV-дронам, відвідають метрошколу, підземну школу, мобільні укриття та інші об’єкти, створені для захисту людей.

Поширення Харківського безпекового стандарту – один із напрямів роботи АПМГ та її очільника Ігоря Терехова, спрямований на посилення спроможності українських громад протистояти воєнним загрозам. Асоціація сприяє обміну практичними рішеннями, щоб досвід міст, які щодня працюють в умовах війни, допомагав іншим громадам ефективніше організовувати безпеку та захищати людей. Зокрема, Харківський безпековий стандарт був презентований під час засідання Ради коаліції за участі прем’єр – міністра України Сергія Корецького. Ключові рішення вже застосовують у Запоріжжі: після вивчення досвіду Харкова місто запровадило практику роботи Ситуаційного центру, співробітники якого здійснили понад 1600 виїздів.