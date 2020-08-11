У Львові через смерть пацієнтки судитимуть трьох лікарів



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У разі доведення провини лікарям загрожує позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років або виправні роботи на строк до 2 років

Лікарі поставили неправильний діагноз та не ліквідували причину перитоніту, - прокуратура

Львівські прокурори передали до суду справу щодо трьох лікарів, яких обвинувачують у смерті пацієнта. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Львівської області.

«Ідеться про двох завідувачів відділеннями та лікаря Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, які, за версією слідства, в період з 6 по 28 червня 2017 року не провели необхідні діагностичні заходи, встановили неправильний діагноз пацієнтці, не встановили та не ліквідували причину перитоніту (запалення очеревини). Як наслідок нехтування лікарями своїх обов’язків та недостатнє обстеження хворої, було призначене неправильне лікування. Жінці було проведено три операції, які не дали бажаного ефекту», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пацієнтка померла від перитоніту, за очеревинного абсцесу та некрозу сигмоподібної кишки.

«Дії медиків кваліфіковано за ч.1 ст.140 КК України (невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого)», – повідомили в прокуратурі.

У відомстві додали, що досудове розслідування завершено, обвинувальний акт перебуває на розгляді у Шевченківському районному суді Львова.

У разі доведення провини лікарям загрожує позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 2 років, або позбавлення волі на той самий строк.