Спека в Києві. Вулиці міста посилено поливають, а фурам заборонено в’їзд (фото)

Обмежується в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни

У Києві настали спекотні дні, температура повітря вдень підіймається до +32 градусів. У зв’язку з цим підпорядковані підприємства «Київавтодору» посилили миття і полив вулиць. Зараз спецтехніка працює у посиленому режимі, повідомляє пресслужба комунальної корпорації.

Впродовж доби на дорогах працює понад 67 одиниць поливомийних машин.

Завдяки інтенсивним поливі і миттю – зменшується кількість випарів шкідливих речовин від розпеченого асфальту. Також змивається пил і бруд. А ще – така робота запобігає передчасній деформації асфальтобетонного покриття, особливо на дорогах з інтенсивним трафіком.

Миття магістральних вулиць проводять із 23:00 до 6:00 години ранку, коли на них трафік найменший. Інші вулиці – упродовж доби.

Також з 20 червня в Києві діє заборона в’їзду великовагового транспорту до столиці за температури +28°С і вище. Зокрема, обмежується в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва.

Оперативний контроль за дотриманням водіями великовагових транспортних засобів обмеження руху вулично-дорожньою мережею столиці здійснює Патрульна поліція.

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