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    Спека в Києві. Вулиці міста посилено поливають, а фурам заборонено в’їзд (фото)

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    Миття магістральних вулиць проводять із 23:00 до 6:00 години ранку - Спека в Києві. Вулиці міста посилено поливають, а фурам заборонено в’їзд (фото)
    Миття магістральних вулиць проводять із 23:00 до 6:00 години ранку
    Фото: Київавтодор

    Обмежується в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни

    У Києві настали спекотні дні, температура повітря вдень підіймається до +32 градусів. У зв’язку з цим підпорядковані підприємства «Київавтодору» посилили миття і полив вулиць. Зараз спецтехніка працює у посиленому режимі, повідомляє пресслужба комунальної корпорації.

    Впродовж доби на дорогах працює понад 67 одиниць поливомийних машин.

    Завдяки інтенсивним поливі і миттю – зменшується кількість випарів шкідливих речовин від розпеченого асфальту. Також змивається пил і бруд. А ще – така робота запобігає передчасній деформації асфальтобетонного покриття, особливо на дорогах з інтенсивним трафіком.

    Миття магістральних вулиць проводять із 23:00 до 6:00 години ранку, коли на них трафік найменший. Інші вулиці – упродовж доби.

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    Спека в Києві. Вулиці міста посилено поливають, а фурам заборонено в’їзд (фото)
    Спека в Києві. Вулиці міста посилено поливають, а фурам заборонено в’їзд (фото)
    Спека в Києві. Вулиці міста посилено поливають, а фурам заборонено в’їзд (фото)
    Спека в Києві. Вулиці міста посилено поливають, а фурам заборонено в’їзд (фото)
    Спека в Києві. Вулиці міста посилено поливають, а фурам заборонено в’їзд (фото)
    Спека в Києві. Вулиці міста посилено поливають, а фурам заборонено в’їзд (фото)
    Спека в Києві. Вулиці міста посилено поливають, а фурам заборонено в’їзд (фото)
    Спека в Києві. Вулиці міста посилено поливають, а фурам заборонено в’їзд (фото)
    Спека в Києві. Вулиці міста посилено поливають, а фурам заборонено в’їзд (фото)

    Також з 20 червня в Києві діє заборона в’їзду великовагового транспорту до столиці за температури +28°С і вище. Зокрема, обмежується в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн.

    Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва.

    Оперативний контроль за дотриманням водіями великовагових транспортних засобів обмеження руху вулично-дорожньою мережею столиці здійснює Патрульна поліція.

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    Теги: прогноз погоди Київ спека Київавтодор
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    Спека в Києві. Вулиці міста посилено поливають, а фурам заборонено в’їзд (фото)