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    Злива на Буковині підтопила півтори сотні криниць: вода стала непридатною

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    Брудна вода у криницях&nbsp;може спричинити кишкові хвороби - Злива на Буковині підтопила півтори сотні криниць: вода стала непридатною
    Брудна вода у криницях може спричинити кишкові хвороби
    Фото: Чернівецька ОДА

    Вода в колодязях після рясних дощів стала масна та болотиста

    У Чернівецькій області через зливу підтопило майже 150 криниць. Вода звідти непридатна для пиття, також її не рекомендують давати свійським тваринам.

    Як йдеться у сюжеті «Суспільного», у селі Боянчук, яке напередодні затопило, замулило частину криниць. Місцевий житель Микола Російчук розповідає, що вода в колодязі масна та болотиста, тому три дні її не використовує.

    За словами фахівчині управління Держпродспоживслужби Марії Агатій, наразі воду пити не можна, бо вона може спричинити кишкові хвороби. Спершу з колодязів треба викачати намул, а також прохлорувати воду. Це обіцяють зробити безкоштовно.

    Зазначається, що за тиждень після дезінфекції воду можна буде пити.

    Нагадаємо, На Буковині водна стихія зруйнувала село: постраждали люди, тварини і хати (фото).

    Також На Буковині через зсув ґрунту обвалився гараж та загинули домашні тварини (фото)

    Тим часом, в Ізмаїлі Одеської області під час денної зливи випало 61% від місячної норми опадів. В результаті затопило вулиці, а частина міста виявилася знеструмленою.

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    Теги: вода Чернівецька область село негода дощ
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    Злива на Буковині підтопила півтори сотні криниць: вода стала непридатною