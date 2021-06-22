Злива на Буковині підтопила півтори сотні криниць: вода стала непридатною

Вода в колодязях після рясних дощів стала масна та болотиста

У Чернівецькій області через зливу підтопило майже 150 криниць. Вода звідти непридатна для пиття, також її не рекомендують давати свійським тваринам.

Як йдеться у сюжеті «Суспільного», у селі Боянчук, яке напередодні затопило, замулило частину криниць. Місцевий житель Микола Російчук розповідає, що вода в колодязі масна та болотиста, тому три дні її не використовує.

За словами фахівчині управління Держпродспоживслужби Марії Агатій, наразі воду пити не можна, бо вона може спричинити кишкові хвороби. Спершу з колодязів треба викачати намул, а також прохлорувати воду. Це обіцяють зробити безкоштовно.

Зазначається, що за тиждень після дезінфекції воду можна буде пити.

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Тим часом, в Ізмаїлі Одеської області під час денної зливи випало 61% від місячної норми опадів. В результаті затопило вулиці, а частина міста виявилася знеструмленою.

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