Калюжі у вагоні та мокрий багаж: дощ затопив черговий поїзд «Укрзалізниці»

Намокли і люди, і їхній багаж, а на підлозі зібралися цілі калюжі води

Сильний дощ затопив вагон поїзду «Маріуполь – Львів»

Рясний дощ намочив зі стелі пасажирів потягу «Маріуполь – Львів» Як повідомляє Mrpl city, вагон потік, коли поїзд проїжджав Дніпро, який недавно постраждав від сильних злив.

Видання опублікувало відео, зняте одним з пасажирів, на якому видно, як зриваються краплі зі стелі. Намокли і люди, і їхній багаж, а на підлозі зібралися цілі калюжі води.

Раніше повідомлялося, що пасажирів потяга «Київ – Миколаїв» рясно поливало водою зі стелі під час поїздки.

До слова, на Одещині смерч зірвав купол і дах храму (фото).