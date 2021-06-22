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    Калюжі у вагоні та мокрий багаж: дощ затопив черговий поїзд «Укрзалізниці»

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    Намокли і&nbsp;люди, і&nbsp;їхній багаж, а&nbsp;на&nbsp;підлозі зібралися цілі калюжі води - Калюжі у вагоні та мокрий багаж: дощ затопив черговий поїзд «Укрзалізниці»

    Намокли і люди, і їхній багаж, а на підлозі зібралися цілі калюжі води

    Скріншот з відео Mrpl city

    Сильний дощ затопив вагон поїзду «Маріуполь – Львів»

    Рясний дощ намочив зі стелі пасажирів потягу «Маріуполь – Львів» Як повідомляє Mrpl city, вагон потік, коли поїзд проїжджав Дніпро, який недавно постраждав від сильних злив.

    Видання опублікувало відео, зняте одним з пасажирів, на якому видно, як зриваються краплі зі стелі. Намокли і люди, і їхній багаж, а на підлозі зібралися цілі калюжі води.

    Раніше повідомлялося, що пасажирів потяга «Київ – Миколаїв» рясно поливало водою зі стелі під час поїздки.

    До слова, на Одещині смерч зірвав купол і дах храму (фото).

    Теги: Маріуполь атмосферне явище Львів потяг негода дощ
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    Калюжі у вагоні та мокрий багаж: дощ затопив черговий поїзд «Укрзалізниці»