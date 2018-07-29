У Львові група молодих поляків вчинила провокацію на Цвинтарі орлят



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Фото: zaxid.net Два леви після дій поляків

Близько десяти молодиків спортивної статури розпочали розбирати реставраційні щити, що закривають скульптури двох левів

У суботу, 28 липня, на території польського військового Цвинтаря Орлят група чоловіків спробувала пошкодити дерев’яні реставраційні щити навколо скульптур левів. Одного з нападників затримала поліція. За попередніми даними, йдеться про групу молодих поляків.

Інформацію про інцидент поширив директор ЛКП «Музей «Личаківський цвинтар» Михайло Нагай. За його словами, о 16:30 близько десяти молодиків спортивної статури розпочали розбирати реставраційні щити, які закривають скульптури двох левів біля арки на вході до польських військових поховань.

«Вони пошкодили щити, повиривали цілі шматки і рушили до входу. Вже на вході цих людей спробувала затримати наша охорона. Однак чоловікам вдалося вирватися за браму і там вони почали розбігатися хто куди», – прокоментував Zaxid.NET деталі інциденту Михайло Нагай.

Під час конфлікту провокаторів з охороною по вул. Мечникова проїжджала машина патрульної поліції. Поліції спільно з охороною цвинтаря вдалося затримати одного з провокаторів.

«Цей чоловік польською повідомив, що вирішив «визволити левів». Це абсолютно неприпустима поведінка, яку інакше як провокацією назвати не можна», – заявив директор Личаківського цвинтаря Михайло Нагай.

Правоохоронці встановлюють особу затриманого і мотиви вчинку.

Пізніше Zaxid.NET вдалося з'ясувати, що затриманий назвався мешканцем Кракова. Його ім’я Матеуш Пасек. Чоловік також розповів, що у групі було 9 осіб. Всі вони зупинилися в одному з львівських хостелів.

Нагадаємо, що дві історичні скульптури левів повернули на Цвинтар Орлят у грудні 2015 року. Леви стерегли вхід на цвинтар з південного боку. Один із них мав на щиті напис польською мовою «Zawsze wierny», що в перекладі означає «Завжди вірний». Його доповнював напис на іншому камені «Tobie Polsko» - у перекладі: «Тобі, Польщо».

На одному із щитів також був герб Польщі, на іншому – герб Львова. Скульптури з цвинтаря прибрала радянська влада у 70-их роках минулого століття.

Після вивезення історичні леви опинились у двох місцях: обабіч траси на виїзді зі Львова до Винник і на Кульпаркові поблизу психіатричної клініки. Написи на щитах знищили.

Повернення левів на Цвинтар Орлят у 2015 році призвело до політичного скандалу, оскільки перевезення здійснили з ініціативи польського міністерства культури без погодження з відповідними українськими органами влади. Відтоді скульптури стояли закриті дерев'яними щитами.