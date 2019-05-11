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    Події в Україні

    У Львові повідомили про мінування п’яти готелів від імені американського поета

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    Чоловік, який повідомив про мінування підписався &laquo;Уїст Оден&raquo; - У Львові повідомили про мінування п’яти готелів від імені американського поета
    Чоловік, який повідомив про мінування підписався «Уїст Оден»

    Готелі знаходяться на вул. Городоцькій, Тершаковців, Яна Матейка, Князя Святослава і на пр. Чорновола.

    У Львові 11 травня невідомий відправив на електронну пошту інформацію про мінування п’яти готелів від імені американського поета. Про це розповів представник Головного управління Національної поліції у Львівській області.

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    Зазначається, що готелі знаходяться на вул. Городоцькій, Тершаковців, Яна Матейка, Князя Святослава і на пр. Чорновола.

    На місце замінувань прибули вибухотехніки, проводиться евакуація.

    Чоловік, який повідомив про мінування підписався «Уїст Оден».

    Нагадаємо, Уїст Х'ю Оден - видатний англо-американський поет.

    Одена називають одним з найбільших поетів XX століття, він писав у жанрі інтелектуальної лірики, звертаючись як до соціально-радикальної, так і до філософсько-релігійної проблематики. Помер у 1973 році.

    Як повідомлялося, на Львівщині школяр повідомив про мінування школи в день контрольної і знищив телефон.

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