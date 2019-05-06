«Мінери» активізувалися: за тиждень вибухівку шукали на 41 об’єкті Києва



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З початку 2019 року правоохоронцями здійснено 247 виїздів для відпрацювання інформації щодо мінування будівель

Впродовж минулого тижня, з 29 квітня по 5 травня, пожежно-рятувальні підрозділи Київського гарнізону здійснили 196 виїздів на ліквідацію пожеж та надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

За даний тиждень столичні вогнеборці ліквідували 72 пожежі та 14 аварій. За даний період на пожежах загинуло троє людей, травмовано та врятовано три особи.

Для надання допомоги громадянам, рятувальні підрозділи задіювалися 7 разів, ще 44 – для допомоги іншим службам столиці.

Протягом тижня в екосистемах міста пожеж не виникло. Загалом з початку року здійснено 331 виїзд та ліквідовано загоряння на площі 127,803 га.

Протягом даного періоду підрозділи Гарнізону здійснили 41 виїзд для спільного відпрацювання з МВС та СБУ інформації щодо мінування об'єктів міста. Всього за 2019 рік здійснено 247 виїздів (за аналогічний період 2018 року – 52 виїзди) за заявками щодо замінування об’єктів Києва. Усі виїзди виявилися хибними.

На водних об’єктах міста протягом тижня загинула 1 особа, врятовано двох чоловіків. Загалом, з початку 2019 року на водних об'єктах Києва загинуло 17 людей, врятовано 15 чоловік.

Як повідомлялося, 5 травня у Святошинському районі Києва масово «мінували» житлові багатоповерхові будинки.

Крім того, 5 квітня в Києві вибухівку шукали в готелях «Мир», «Дніпро» і «Турист».

Нагадаємо, що у Києві 26 квітня «замінували» Раду, Кабмін, аеропорт і чотири вокзали.

27 квітня в поліцію Києва зателефонував невідомий і повідомив, що заміновано Володимирський Кафедральний собор, а також додав, що на Великдень всі храми, церкви і синагоги в Києві будуть підірвані.