У Києві повідомили про замінування усіх гіпермаркетів Ашан



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На місця виїхали слідчо-оперативні групи, кінологи та вибухотехніки

До поліції Києва надійшло повідомлення про замінування всіх гіпермаркетів Ашан.

Про це повідомляють Вартові Еспресо.

До поліції Києва надійшло анонімне повідомлення про замінування всіх гіпермаркетів Ашан, що є у Києві.

На місця виїхали слідчо-оперативні групи, кінологи та вибухотехніки. Вирішується питання про евакуацію відвідувачів та працівників гіпермаркетів.

Як повідомлялося, 5 травня у Святошинському районі Києва масово «мінували» житлові багатоповерхові будинки.

Крім того, 5 квітня в Києві вибухівку шукали в готелях «Мир», «Дніпро» і «Турист».

Нагадаємо, що у Києві 26 квітня «замінували» Раду, Кабмін, аеропорт і чотири вокзали.

27 квітня в поліцію Києва зателефонував невідомий і повідомив, що заміновано Володимирський Кафедральний собор, а також додав, що на Великдень всі храми, церкви і синагоги в Києві будуть підірвані.