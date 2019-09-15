Більше 60% українців довіряють ДСНС, Нацгвардії і Держприкордонслужбі,– опитування



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Загальнонаціональне дослідження проводилося з 6 до 11 вересня 2019 року

Більшість українців висловлюють високу довіру структурам у складі Міністерства внутрішніх справ України.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження Центру Разумкова.

Згідно з даними соцопитування, Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) має найбільшу довіру громадян серед органів системи МВС – 64,2% (рівень довіри до рятувальників збільшився на 3% в порівнянні з попереднім опитуванням, яке проводилося в лютому 2019 року).

Високу довіру опитані також висловили Національній гвардії України – 64% (рівень довіри виріс на 14%) та Державній прикордонній службі – 62% (на 10% більше).

Національній поліції України довіряють 51% опитаних (рівень довіри збільшився на 13,2% у порівнянні з опитуванням за лютий 2019 року).

Загальнонаціональне дослідження проводилося з 6 до 11 вересня 2019 року в усіх областях України за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки 2,3%.

Як повідомляли, згідно з опитуванням соціологічної групи «Рейтинг», понад 80% українців мають патріотичне почуття до своєї Батьківщини.