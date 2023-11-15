Окупанти завезли до Маріуполя 55 тисяч мігрантів з Азії – радник мера

Мігранти поки що заселяють Лівобережний район Маріуполя

До тимчасово окупованого Маріуполя на Донеччині активно почали заселятися мародери. Зокрема, це вихідці з Азії. Про це в ефірі телеканалу «Еспресо» повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

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«Цивільні окупанти, мігранти, вихідці з Азії, які понаїхали в Маріуполь, вже вдаються до мародерства. Вони шукають порожні квартири маріупольців, які перебувають в евакуації, відкривають їх та самостійно заселяються. З інших квартир набирають усе необхідне для життя», – повідомив радник.

Андрющенко зазначив, що це є результатом цілеспрямованої акції щодо колонізації окупованих земель, яка призводить до цих «бродячих мігрантів».

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«Це є реалізація політики заміщення населення, яка втілюється Росією», – підкреслив він.

За словами радника міського голови Маріуполя, у місто вже приїхало понад 55 тисяч азійських мігрантів, і їхня кількість зростає.

«Вони одразу їдуть сім'ями, такий табір заїжджає й починає розселятися. Поки що для себе вони обрали Лівобережний район. Але це питання часу, коли вони почнуть займати інші районі міста», – додав він.

Раніше повідомлялося, що партизани розсекретили базу окупантів між Маріуполем і Бердянськом.