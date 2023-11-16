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У Маріуполі російські новобудови не витримали перших дощів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Маріуполі російські новобудови не витримали перших дощів
Пропіарені новобудови у ЖК «Невський» не витримали дощу
фото з відкритих джерел

Квартири затопило водою після першого дощу

У Маріуполі російські новобудови затопило після дощів. Про це повідомила Маріупольська міська рада. 

«Пропіарені новобудови у так званому ЖК «Невський» не витримали першого дощу. Квартири залило водою. Жителі будинків обурені», – йдеться у повідомленні.

Мешканці квартир скаржаться: «Поверх не останній. Чого там, швидкі терміни? Значок швидкості? «Скажіть спасибі, що під дахом?».

Зазначається, що раніше маріупольці вже повідомляли, що будинки на Невському житловому комплексі затопило каналізаційними відходами.

«І це не дивно. Адже загарбники нічого не можуть зробити якісно. Все робиться для фасадної краси, а ось всередині все розвалюється», – зазначили у міській раді.

Нагадаємо, у нових будинках, які Росія будує у Маріуполі, квартири не віддають людям, які втратили житло, а виставляють на продаж. Маріупольці не можуть довести право власності, бо документи на квартири згоріли.

Як повідомлялося, до тимчасово окупованого Маріуполя на Донеччині активно почали заселятися мародери. Зокрема, це вихідці з Азії. 

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Теги: Маріуполь окупація окупанти

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