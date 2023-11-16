У Маріуполі російські новобудови не витримали перших дощів

Пропіарені новобудови у ЖК «Невський» не витримали дощу

Квартири затопило водою після першого дощу

У Маріуполі російські новобудови затопило після дощів. Про це повідомила Маріупольська міська рада.

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«Пропіарені новобудови у так званому ЖК «Невський» не витримали першого дощу. Квартири залило водою. Жителі будинків обурені», – йдеться у повідомленні.

Мешканці квартир скаржаться: «Поверх не останній. Чого там, швидкі терміни? Значок швидкості? «Скажіть спасибі, що під дахом?».

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Зазначається, що раніше маріупольці вже повідомляли, що будинки на Невському житловому комплексі затопило каналізаційними відходами.

«І це не дивно. Адже загарбники нічого не можуть зробити якісно. Все робиться для фасадної краси, а ось всередині все розвалюється», – зазначили у міській раді.

Нагадаємо, у нових будинках, які Росія будує у Маріуполі, квартири не віддають людям, які втратили житло, а виставляють на продаж. Маріупольці не можуть довести право власності, бо документи на квартири згоріли.

Як повідомлялося, до тимчасово окупованого Маріуполя на Донеччині активно почали заселятися мародери. Зокрема, це вихідці з Азії.