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    Події в Україні

    У Маріуполі сталася смертельна аварія (відео)

    Автомобіль врізався у маршрутку
    У Маріуполі (Донецька область) сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті аварії одна людина загинула та ще восьмеро постраждали. Про це повідомляє головне управління Національної поліції у Донецькій області на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Як повідомляється, близько 8:30 у Маріуполі сталося лобове зіткнення легкового автомобіля
    • Сьогодні, 11:31
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    Автомобіль врізався у маршрутку

    У Маріуполі (Донецька область) сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті аварії одна людина загинула та ще восьмеро постраждали. Про це повідомляє головне управління Національної поліції у Донецькій області на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

    Як повідомляється, близько 8:30 у Маріуполі сталося лобове зіткнення легкового автомобіля Chery і маршрутного таксі. На місці працюють поліцейські.

    За попередньою інформацією, внаслідок аварії постраждали дев’ятеро людей.
    У легковику загинув пасажир, ще двое людей отримали травми. Також тілесні ушкодження дістало шестеро людей у маршрутному таксі.

    Обставини події та стан потерпілих встановлюють.
    Відео опублікував Миколай Рябченко на сторінці у соцмережі Facebook.

    таксі Маріуполь смерть автомобіль аварія Facebook
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