У Маріуполі сталася смертельна аварія (відео)
- Сьогодні, 11:31
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Автомобіль врізався у маршрутку
У Маріуполі (Донецька область) сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті аварії одна людина загинула та ще восьмеро постраждали. Про це повідомляє головне управління Національної поліції у Донецькій області на своїй сторінці у соцмережі Facebook.
Як повідомляється, близько 8:30 у Маріуполі сталося лобове зіткнення легкового автомобіля Chery і маршрутного таксі. На місці працюють поліцейські.
За попередньою інформацією, внаслідок аварії постраждали дев’ятеро людей.
У легковику загинув пасажир, ще двое людей отримали травми. Також тілесні ушкодження дістало шестеро людей у маршрутному таксі.
Обставини події та стан потерпілих встановлюють.
Відео опублікував Миколай Рябченко на сторінці у соцмережі Facebook.