У Маріуполі сталася смертельна аварія (відео)

Автомобіль врізався у маршрутку

У Маріуполі (Донецька область) сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті аварії одна людина загинула та ще восьмеро постраждали. Про це повідомляє головне управління Національної поліції у Донецькій області на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Як повідомляється, близько 8:30 у Маріуполі сталося лобове зіткнення легкового автомобіля



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Автомобіль врізався у маршрутку

У Маріуполі (Донецька область) сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті аварії одна людина загинула та ще восьмеро постраждали. Про це повідомляє головне управління Національної поліції у Донецькій області на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Як повідомляється, близько 8:30 у Маріуполі сталося лобове зіткнення легкового автомобіля Chery і маршрутного таксі. На місці працюють поліцейські.

За попередньою інформацією, внаслідок аварії постраждали дев’ятеро людей.

У легковику загинув пасажир, ще двое людей отримали травми. Також тілесні ушкодження дістало шестеро людей у маршрутному таксі.

Обставини події та стан потерпілих встановлюють.

Відео опублікував Миколай Рябченко на сторінці у соцмережі Facebook.