У Маріуполі під завалами будинку знайдено ще 100 тіл

Ховати тіла окупанти не планують

В Лівобережному районі Маріуполя під завалами будинку знайдено ще понад 100 тіл загиблих від бомбардування. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

«Нові сумні знахідки. При обстеженні будівель в Лівобережному районі в будинку з влучанням авіабомби на перехресті пр. Перемоги та бул. Меотиди знайдено понад 100 тіл загиблих від бомбардування. Тіла досі під завалами. Вилучення і поховання окупанти не планують», – йдеться в повідомленні.

Андрющенко зазначив, що продовжується ексгумація. В приоритеті двори шкіл та дитячих садочків. Після ексгумації тут оборобяють ями від запаху. На вулицях і по дворах після ексгумацій оброблення не проводиться.

Нагадаємо, у Маріуполі досі гуманітарна катастрофа. Місто відрізане від водопостачання, а жителі п’ють дощову воду.

За вирубку дерев для приготування їжі та викидання сміття маріупольців карають громадськими роботами.

Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.

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