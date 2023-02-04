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У росіян закінчилися «пряники»: мер Мелітополя про ситуацію на тимчасово окупованих територіях

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У росіян закінчилися «пряники»: мер Мелітополя про ситуацію на тимчасово окупованих територіях
Мер Мелітополя розповів про життя в окупації
фото з відкритих джерел

Окупанти посилюють тиск на мешканців тимчасово окупованих територій Запорізької області

Російські загарбники, які тимчасово захопили частину Запорізької області, обмежують мешканцям доступ до соціальної та гуманітарної допомоги і встановлюють жорсткі порядки. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, «в окупантів закінчилися «пряники» для жителів зайнятих територій». Зокрема, зменшилася кількість гуманітарної допомоги і осіб, які можуть її отримати. Крім того, для отримання деяких видів фінансової допомоги вже вимагають показати російський паспорт.

«Соціальне вугілля попри обіцянки дають тільки кільком категоріям отримувачів. Вигадують додаткові перешкоди для тих, хто хоче отримувати соцдопомогу, наприклад змушують принести копії документів сусідів, щоб підтвердити потребу в фіндопомозі», – повідомляє міський голова.

Водночас окупанти забирають місцевих жителів у підвали, залякують та навіть депортують усіх, хто не погоджується з новими правилами. Також, за інформацією мера, примушують мирних мешканців отримувати російські паспорти і обмежують доступ до інформації.

«Хочуть зробити з українців «нових росіян» заляканих, покірних та невільних, якими легко керувати і  маніпулювати. Загарбники прорахувалися: Україна – не росія: за пряники не продається і батога не боїться», – підсумував мер.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники демонтують зруйновані будинки і вивозять разом із завалами тіла загиблих цивільних.  

Крім того, окупанти стягують війська до Маріуполя та околиць – наразі їхня чисельність перевалила за 30 тисяч, що може означати підготовку до наступу.

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Теги: окупація Іван Федоров паспорт росія

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