У Миколаєві брати влаштували «розбірки» на дорозі та відкрили стрілянину
Хулігани стріляти й переслідувати авто потерпілих
Про це інформує поліція.
За попередньою інформацією, потерпілі їхали вранці на автомобілі Toyota Corolla аж раптом невідомі особи на Mitsubishi Galant почали заважати руху і змусили їх зупинитися. Після цього вони підійшли до авто і почали бити його ногами та руками.
Також вони намагалися витягти потерпілих із салону. Водій Toyota почав рух, але у слід хулігани почали стріляти й переслідувати людей.
Тікаючи жінка, зателефонувала до поліції.
Зловмисників розшукали на одній із СТО Миколаєва. Нападниками виявилися двоє братів, 28-ми та 32-х років. Їх затримали, а авто і пістолет типу револьвер системи «Флобер« із патронами та гільзи вилучили.
«Зі слів затриманих, конфліктну ситуацію на дорозі почав сам водій Toyota Corolla, а вони хотіли таким чином його провчити», – кажуть поліцейські.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення вказаним особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч .4 ст. 296 (Хуліганство із застосуванням зброї) ККУ та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.