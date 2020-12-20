У Миколаєві брати влаштували «розбірки» на дорозі та відкрили стрілянину

У Миколаєві водії посварилися між собою на дорозі і влаштували стрілянину

Хулігани стріляти й переслідувати авто потерпілих

Миколаєві 19 грудня на дорозі стався конфлікт між водіями. Двоє братів, попередньо, створили аварійну ситуацію на автошляху, а потім пошкодили авто Toyota Corolla і стріляли у водія та його пасажирку.

Про це інформує поліція.

За попередньою інформацією, потерпілі їхали вранці на автомобілі Toyota Corolla аж раптом невідомі особи на Mitsubishi Galant почали заважати руху і змусили їх зупинитися. Після цього вони підійшли до авто і почали бити його ногами та руками.

Також вони намагалися витягти потерпілих із салону. Водій Toyota почав рух, але у слід хулігани почали стріляти й переслідувати людей.

Тікаючи жінка, зателефонувала до поліції.

Зловмисників розшукали на одній із СТО Миколаєва. Нападниками виявилися двоє братів, 28-ми та 32-х років. Їх затримали, а авто і пістолет типу револьвер системи «Флобер« із патронами та гільзи вилучили.

«Зі слів затриманих, конфліктну ситуацію на дорозі почав сам водій Toyota Corolla, а вони хотіли таким чином його провчити», – кажуть поліцейські.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення вказаним особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч .4 ст. 296 (Хуліганство із застосуванням зброї) ККУ та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.