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    Події в Україні

    У Миколаєві брати влаштували «розбірки» на дорозі та відкрили стрілянину

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    У Миколаєві водії посварилися між собою на дорозі і влаштували стрілянину - У Миколаєві брати влаштували «розбірки» на дорозі та відкрили стрілянину
    У Миколаєві водії посварилися між собою на дорозі і влаштували стрілянину

    Хулігани стріляти й переслідувати авто потерпілих

    Миколаєві 19 грудня на дорозі стався конфлікт між водіями. Двоє братів, попередньо, створили аварійну ситуацію на автошляху, а потім пошкодили авто Toyota Corolla і стріляли у водія та його пасажирку.

    Про це інформує поліція.

    За попередньою інформацією, потерпілі їхали вранці на автомобілі Toyota Corolla аж раптом невідомі особи на Mitsubishi Galant почали заважати руху і змусили їх зупинитися. Після цього вони підійшли до авто і почали бити його ногами та руками.

    Також вони намагалися витягти потерпілих із салону. Водій Toyota почав рух, але у слід хулігани почали стріляти й переслідувати людей.

    Тікаючи жінка, зателефонувала до поліції.

    Зловмисників розшукали на одній із СТО Миколаєва. Нападниками виявилися двоє братів, 28-ми та 32-х років. Їх затримали, а авто і пістолет типу револьвер системи «Флобер« із патронами та гільзи вилучили.

    «Зі слів затриманих, конфліктну ситуацію на дорозі почав сам водій Toyota Corolla, а вони хотіли таким чином його провчити», – кажуть поліцейські.

    Наразі вирішується питання щодо повідомлення вказаним особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч .4 ст. 296 (Хуліганство із застосуванням зброї) ККУ та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

    Теги: кримінал Миколаїв водій поліція
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