У небі над Тернопільщиною з'явилися рідкісні хмари (фото)

Двоопуклі хмари зазвичай виникають перед або після грози

Над Тернопільщиною зафіксували рідкісне атмосферне явище – вим'яподібні хмари (mammatus clouds), які також називають двоопуклими. Про це повідомляє «Главком».

Двоопуклі або вим'яподібні хмари (mammatus clouds, lenticular mammatus) – це різновид купчасто-дощових хмар Cumulonimbus incus, що мають характерну чарункову або сумчасту будову. Вони зазвичай виникають у теплу пору року – перед або після грози.

Такі хмари здебільшого складаються з кристалів льоду, іноді – з поєднання криги та крапель води.

До слова, під час місії на борту Міжнародної космічної станції (МКС) астронавтка NASA Ніколь Аєрс зробила унікальний знімок рідкісного атмосферного явища – спрайта. Спрайти – це короткочасні електричні розряди, які виникають у верхніх шарах атмосфери під час гроз. Їх майже неможливо побачити з поверхні Землі, проте з орбіти вони помітні та вражаючі.

За словами Аєрс, знімки, отримані з борту МКС, можуть дати вченим цінну інформацію про природу цих явищ – від механізмів виникнення до їх фізичних характеристик і взаємозв'язку з грозовими процесами.