Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У небі над Тернопільщиною з'явилися рідкісні хмари (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У небі над Тернопільщиною з'явилися рідкісні хмари (фото)
Над Тернопільщиною місцеві побачили двоопуклі хмари
фото: glavcom.ua

Двоопуклі хмари зазвичай виникають перед або після грози

Над Тернопільщиною зафіксували рідкісне атмосферне явище – вим'яподібні хмари (mammatus clouds), які також називають двоопуклими. Про це повідомляє «Главком».

Двоопуклі або вим'яподібні хмари (mammatus clouds, lenticular mammatus) – це різновид купчасто-дощових хмар Cumulonimbus incus, що мають характерну чарункову або сумчасту будову. Вони зазвичай виникають у теплу пору року – перед або після грози.

У небі над Тернопільщиною з'явилися рідкісні хмари (фото) фото 1

Такі хмари здебільшого складаються з кристалів льоду, іноді – з поєднання криги та крапель води.

До слова, під час місії на борту Міжнародної космічної станції (МКС) астронавтка NASA Ніколь Аєрс зробила унікальний знімок рідкісного атмосферного явища – спрайта. Спрайти – це короткочасні електричні розряди, які виникають у верхніх шарах атмосфери під час гроз. Їх майже неможливо побачити з поверхні Землі, проте з орбіти вони помітні та вражаючі.

За словами Аєрс, знімки, отримані з борту МКС, можуть дати вченим цінну інформацію про природу цих явищ – від механізмів виникнення до їх фізичних характеристик і взаємозв'язку з грозовими процесами.

Теги: атмосферне явище Тернопільщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Це явище має переважно червоний колір, триває лише частку секунди
Астронавтка NASA зафіксувала з МКС рідкісне атмосферне явище
6 липня, 07:58
Буревій пронісся над Рівненщиною
Негода спричинила масштабні знеструмлення в низці областей
8 липня, 10:04
Поліція з'ясовує причини автотрощі
Від авто залишилася купа брухту. У ДТП на Тернопільщині загинули четверо людей
9 липня, 19:29
Троє пацієнтів погодилися на 120 тисяч грн компенсації від лікарні, бо, на їх думку, краще отримати хоч такі гроші, ніж взагалі нічого
На Тернопільщині пацієнти, які втратили зір після ін’єкцій, відмовились від позову
17 липня, 12:07
Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо командира однієї із понтонно-мостових бригад
На Тернопільщині полковник ЗСУ замість фронту відрядив підлеглих будувати йому дім
12 липня, 17:13
Суд конфіскував в обвинуваченого авто Toyota Avensis
Ексзаступник начальника Тернопільської ОВА, який вів «бухгалтерію подяк», отримав суворий вирок
17 липня, 11:23
На Тернопільщині жінка підпалила співмешканця і суперницю
На Тернопільщині жінка підпалила співмешканця і суперницю
18 липня, 12:48
На місці події тривають слідчі дії, обставини аварії встановлюються
На Тернопільщині зіткнулись легковик та вантажівка: троє загиблих (фото)
20 липня, 14:42
Чоловік у скоєному зізнався
На Тернопільщині чоловік до смерті побив 30-річну дружину: без матері залишилося п'ятеро дітей
24 липня, 16:48

Події в Україні

У небі над Тернопільщиною з'явилися рідкісні хмари (фото)
У небі над Тернопільщиною з'явилися рідкісні хмари (фото)
«Обнуляли в болото і потім в безвісти зниклі»: полонений розповів про службу в російський армії
«Обнуляли в болото і потім в безвісти зниклі»: полонений розповів про службу в російський армії
Команди – через перекладача. Комбат Інтернаціонального легіону розповів про специфіку роботи з іноземними бійцями
Команди – через перекладача. Комбат Інтернаціонального легіону розповів про специфіку роботи з іноземними бійцями
Уряд спростив відновлення об’єктів енергетичної та газотранспортної інфраструктури
Уряд спростив відновлення об’єктів енергетичної та газотранспортної інфраструктури
На Буковині сталася смертельна ДТП за участі поліцейської
На Буковині сталася смертельна ДТП за участі поліцейської
Україна вшановує пам'ять закатованих і загиблих у російському полоні
Україна вшановує пам'ять закатованих і загиблих у російському полоні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
268K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 липня 2025
6356
Помер одіозний аграрій, який за життя збудував собі мавзолей
4404
Синдром Аспергера. Безугла відповіла, чи з таким діагнозом має доступ до держтаємниці
4346
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3314
«Світ впав». Російська рапіристка прокоментувала поразку від України на чемпіонаті світу

Новини

28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 05:43
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 липня, 00:07
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 липня, 00:07

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua