На Тернопільщині жінка підпалила співмешканця і суперницю

Потерпіла померла у лікарні

Сьогодні вранці у медичному закладі від важких опіків померла 37-річна жителька села Посухів на Тернопільщині, яку облила бензином та підпалила 53-річна жителька Бережан. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію області.

Повідомляється, що у середу, 16 липня, близько 23:00 до співробітників відділу поліції №1 міста Бережани надійшло повідомлення про те, що у полі поблизу села Посухів виявлено у важкому стані обгорілу 37-річну місцеву жительку. З’ясувалося, що потерпілу облила бензином та підпалила 53-річна жителька Бережан. Також під час конфлікту, який виник на ґрунті ревнощів, потерпів співмешканець зловмисниці. Він теж зазнав опіків, але встиг втекти з місця події.

Потерпілу у важкому стані було доправлено до медичного закладу, де вона померла. Наразі в лікарні з опіками перебуває житель Бережан, 1983 року народження. Зловмисницю затримали відповідно до ст. 208 КПК України.

Попередньо до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за фактом замаху на умисне вбивство двох осіб. Тепер вирішується питання про оголошення підозри ще за навмисне вбивство – ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Фігурантці загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 27-річна киянка напідпитку підпалила дві автівки.

За інформацією правоохоронців, жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, пошкодила автомобіль Ford, запальничкою підпаливши сміття, яке знайшла неподалік та поклала під авто. Продовжуючи свій рух в напрямку сусідньої вулиці, фігурантка скоїла аналогічні дії біля автомобіля Volkswagen. Причину свого вчинку зловмисниця пояснити не змогла.