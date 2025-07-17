На Тернопільщині пацієнти, які втратили зір після ін’єкцій, відмовились від позову

Троє пацієнтів погодилися на 120 тисяч грн компенсації від лікарні, бо, на їх думку, краще отримати хоч такі гроші, ніж взагалі нічого

Троє осліплих у Чорткові пацієнтів більше не збираються судитися з лікарнею

Троє пацієнтів, які втратили зір після ін'єкцій в очі підробним препаратом, зробленим офтальмологами у Чортківської міської лікарні на Тернопільщині, погодилися на компенсацію у 120 тис. грн. Про це пише «Главком» з посиланням на місцевий сайт новин «20 хвилин».

Як встановлено, 16 лютого 2023 року 22 пацієнтам зробили ін’єкцію в очі препаратом «Алтузан» із діючою речовиною бевацизумаб, який в Україну офіційно не постачався, й наступного дня всі вони опинилися на операційному столі.

Справи проти трьох офтальмологів передали до суду у листопаді 2024 року. Лікарів звинувачують у службовій недбалості, їм загрожує до восьми років тюрми, хоча до розгляду по суті у суді так і не дійшли. За цей час семеро пацієнтів втратили очі, двоє померли, й жоден з них бодай на трохи не відновив зір. 13 пацієнтів та їхніх рідних подали цивільні позови до Чортківської центральної міської лікарні про відшкодування шкоди.

За інформацією видання, згодом від цивільних позовів до лікарні відмовилися двоє потерпілих та дружина одного з постраждалих, які отримали компенсацію у розмірі 120 тис. грн. На їх думку, краще хоч такі гроші, ніж нічого.

Навіть після інциденту один з чоловіків, який отримав групу інвалідності, відвідує лікарку, яка зробила йому укол. Попри тривале лікування, зір відновити не вдалося – око довелося видалити. На праве він нині бачить лише на 0,02%: орієнтується в просторі, розрізняє предмети, кольори, силуети. Офтальмолог надає консультації щодо відновлення, допомагає з лікуванням та підбором контактних лінз, навіть частково компенсувала витрати на препарати-ін’єкції, які періодично треба робити.

Інша постраждала погодилася на ін’єкції препаратом «Алтузан», оскільки бачила на ліве око лише на 20–30%. Перші два уколи для покращення зору пройшли без ускладнень, а після третьої маніпуляції око довелося видалити. Нині вона живе зі штучним оком, окуляри не носить, а заяву, за її словами, забрала за власним бажанням, оскільки жодне рішення суду не відновить їй зір.

А ось родина 82-річного чоловіка, якому після ін’єкцій видалили обидва ока, планує судитися з медиками. Син постраждалого наголошує, що дієздатного пенсіонера у лікарні перетворили на людину з інвалідністю. До того ж запевняють у родині, що лікарка після інциденту взагалі не цікавилася станом свого пацієнта та не підтримувала контакт. Сім'я наполягатиме на компенсації розміром мільйон гривень.

Видання інформує, що попри те, що офтальмологічне відділення Чортківської центральної міської лікарні зачинене, медики, які вводили пацієнтам ін’єкції, продовжують працювати. Директор медзакладу Ростислав Шульський повідомив, що лікарі надають амбулаторну допомогу, а також беруть участь у роботі військово-лікарських комісій.

«Жодних повідомлень про відсторонення від суду ми не отримували, тому підстав не допускати їх на робоче місце немає», – зазначив головний лікар.

За його словами, лікарні вдалося домовитися про компенсацію у розмірі 120 000 гривень з трьома постраждалими. Адвокати тим часом продовжують переговори з іншими пацієнтами.

Нагадаємо, «Главком» писав про інцидент у Чорткові на Тернопільщині, під час якого 22 пацієнтам центральної міської лікарні зробили процедуру, яка мала б поліпшити зір. Та вже за кілька годин їхнє самопочуття погіршилося.