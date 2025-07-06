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Астронавтка NASA зафіксувала з МКС рідкісне атмосферне явище

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Астронавтка NASA зафіксувала з МКС рідкісне атмосферне явище
Це явище має переважно червоний колір, триває лише частку секунди
фото: The New York Post

Спрайти – це короткочасні електричні розряди, які виникають у верхніх шарах атмосфери під час гроз

Під час місії на борту Міжнародної космічної станції (МКС) астронавтка NASA Ніколь Аєрс зробила унікальний знімок рідкісного атмосферного явища – спрайта. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Post.

Спрайти – це короткочасні електричні розряди, які виникають у верхніх шарах атмосфери під час гроз. Їх майже неможливо побачити з поверхні Землі, проте з орбіти вони помітні та вражаючі.

За словами Аєрс, знімки, отримані з борту МКС, можуть дати вченим цінну інформацію про природу цих явищ – від механізмів виникнення до їх фізичних характеристик і взаємозв'язку з грозовими процесами.

Астронавтка NASA зафіксувала з МКС рідкісне атмосферне явище фото 1
фото: The New York Post

Ніколь Аєрс перебуває на орбіті в рамках місії NASA SpaceX Crew-10, яка стартувала в березні. Очікується, що екіпаж пробуде на МКС щонайменше до серпня.

Протягом місії астронавти проведуть сотні наукових експериментів. Зокрема, вони вивчають горючість матеріалів у невагомості та досліджують вплив космічного середовища на фізіологічний і психологічний стан людини.

Раніше ми писали, що декілька топ-менеджерів залишили провідні компанії з розробки штучного інтелекту через побоювання бути причетними до зникнення людства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

У матеріалі йдеться, що питання про безмежні можливості нейромереж все частіше стає предметом обговорень серед співробітників Google, Meta та OpenAI. Наприклад, Ілон Маск переконаний, що ризик знищення людства штучним інтелектом становить 20%, генеральний директор Google Сундар Пічаї називає таку ймовірність «досить високою», а керівник Anthropic Даріо Амодеї говорить про 10-25%.

Теги: атмосферне явище космос SpaceX

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