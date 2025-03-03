Угода щодо корисних копалин не обговорюється – міністр фінансів США Бессент

Трамп також заявив, що Зеленський може повернутися до Білого дому лише коли буде готовий до миру

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що угода щодо рідкоземельних мінералів України наразі не обговорюється. Її мали підписати, проте президент України Володимир Зеленський нібито вирішив усе зруйнувати. Про повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Після зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом виникла суперечка через розбіжності у поглядах на ситуацію в Україні, через що церемонія підписання угоди була скасована. Бессент висловив здивування щодо дій Зеленського, зазначивши, що усі інші міжнародні лідери підтримали угоду.

«Я не знаю, про що думав президент Зеленський. У понеділок у нас був президент Франції Еммануель Макрон – чудова зустріч. У четвер у нас був прем'єр-міністр Британії Кір Стармер – фантастична зустріч. Усі вони підтримали хід мирної угоди. Усе, що потрібно було зробити Зеленському – це прийти і підписати цю економічну угоду, тим самим ще раз підтвердивши цілковиту єдність між українським і американським народами. Але він вирішив зруйнувати все це», – заявив Бессент.

За словами міністра, угода більше не обговорюється. Трамп також заявив, що Зеленський може повернутися до Білого дому лише коли буде готовий до миру.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Зокрема, президент Володимир Зеленський після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту.