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У перший день нового року в Україні оголошена масштабна повітряна тривога

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
У перший день нового року в Україні оголошена масштабна повітряна тривога
колаж: glavcom.ua

Зафіксовано зліт МіГ-31К, також є загроза застосування балістичного озброєння для східних областей!

В Україні 1 січня оголошена масштабна повітряна тривога. Сирени пролунали в усіх областях України об 11.20. У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку для всієї України.

«Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок (Північний Кавказ). Також загроза застосування балістичного озброєння для східних областей!» – наголосили Повітряні сили та закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Як відомо, у ніч на 1 січня російські загарбники атакували Одесу ударними безпілотниками. У місті є влучання уламків збитих дронів. У житлових будинках різних районів міста виниклі пожежі. Унаслідок нічного обстрілу Одеси загинув 15-річний підліток.

Також на світанку 1 січня росіяни атакували безпілотниками Львівську область. Згодом стало відомо, що у результаті падіння уламків ворожого дрона повністю знищено музей Романа Шухевича.

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Теги: тривога небезпека ворог

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