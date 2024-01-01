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Уламки дрона вщент знищили музей Шухевича у Львові (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Уламки дрона вщент знищили музей Шухевича у Львові (фото)
Від музею Шухевича лишилися самі руїни
фото: Андрій Садовий/Telegram

У Львові є влучання уламків дронів у декілька цивільних об'єктів

У результаті падіння уламків ворожого дрона на Білогорщі у Львові повністю знищено музей Романа Шухевича. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

«В день народження Степана Бандери москалі повністю знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі», – написав він у Telegram.

Уламки дрона вщент знищили музей Шухевича у Львові (фото) фото 1
фото: Андрій Садовий/Telegram
Уламки дрона вщент знищили музей Шухевича у Львові (фото) фото 2
фото: Андрій Садовий/Telegram

Раніше повідомлялося, у ніч на 1 січня росіяни атакували безпілотниками Львівську область. Унаслідок в одному з музеїв Львова виникла пожежа. Відомо, що в музеї Романа Шухевича в Білогорщі спалахнула пожежа.

Попередня причина – уламки ворожого безпілотника. На місце виїхали представники ДСНС. Попередньо, без постраждалих.

Близько 5-ї ранку на Львівщині спрацювали сили ППО по ворожих цілях.

Садовий повідомив про серію вибухів у Львові

Також зафіксовано падіння уламків «Шахеда» в Дублянах. Сталося загорання даху гуртожитка. На місці працюють пожежники. Чи є потерпілі, поки що невідомо.

Крім того, у ніч на 1 січня російські загарбники атакували Одесу ударними безпілотниками. У місті є влучання уламків збитих дронів. У житлових будинках різних районів міста виниклі пожежі.

Унаслідок атаки ударних безпілотників на Одесу постраждали дев'ять людей. Один із них загинув, троє – ушпиталені. Всі інші отримали медичну допомогу на місці.

Теги: Юрій Шухевич пожежа вибух Львів безпілотник музей

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