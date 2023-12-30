На Київщині нацгвардійці збили ворожу ракету зі стрілецької зброї

У ракету вдалося поцілити з кулеметів

Під час масованого ракетного обстрілу Росією території України 29 грудня, мобільна вогнева група гвардійців 27 Печерської бригади виявила ціль, що рухалась в напрямку міста Київ, нацгвардійці відкрили вогонь із кулеметів. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У результаті вогневого ураження в ракеті відбулась детонація паливних баків, втрата керування і висоти. Сама ж ракета не здетонувала.

Нагадаємо, зранку 29 грудня під час масованого удару по Україні силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад 30 повітряних цілей.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Унаслідок ворожого обстрілу уламками пошкоджено будівлі у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах столиці.

Також у Києві через атаку росіян пошкоджено станцію метро.

29 грудня ворог вдався до наймасованішої атаки на Україну. Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.

У суботу, 30 грудня, у Дніпрі, Одесі та Запоріжжі оголошено день жалоби.