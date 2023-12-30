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На Київщині нацгвардійці збили ворожу ракету зі стрілецької зброї

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Київщині нацгвардійці збили ворожу ракету зі стрілецької зброї
Збита нацгвардійцями ракета
фото: МВС України/Telegram

У ракету вдалося поцілити з кулеметів

Під час масованого ракетного обстрілу Росією території України 29 грудня, мобільна вогнева група гвардійців 27 Печерської бригади виявила ціль, що рухалась в напрямку міста Київ, нацгвардійці відкрили вогонь із кулеметів. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

У результаті вогневого ураження в ракеті відбулась детонація паливних баків, втрата керування і висоти. Сама ж ракета не здетонувала.

Нагадаємо, зранку 29 грудня під час масованого удару по Україні силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад 30 повітряних цілей

Унаслідок ворожого обстрілу уламками пошкоджено будівлі у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах столиці.

Також у Києві через атаку росіян пошкоджено станцію метро

29 грудня ворог вдався до наймасованішої атаки на Україну. Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.

У суботу, 30 грудня, у Дніпрі, Одесі та Запоріжжі оголошено день жалоби.

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Теги: ракета метро ворог

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