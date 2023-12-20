Росія надвечір запустила «шахеди»: для яких областей існує небезпека

Кілька груп безпілотників ворога атакують з півдня

Сьогодні ввечері, 20 грудня, російські загарбники запустили ударні дрони по території України. Під загрозою опинилися південні та східні області. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

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За інформацією військових, кілька груп безпілотників ворога атакують з півдня. Вони прямують з Херсонської області у бік Кривого Рогу.

Водночас, як зазначають Повітряні сили, кілька груп дронів летять з Курської області у напрямку Сумської області.

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Варто зауважити, що станом на 20: 24 в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт російських винищувачів МіГ-31К, які можуть нести гіперзвукові ракети «Кинжал».

Згодом у Повітряних силах уточнили, що ударні дрони росіян прямують у бік Кропивницького. Решта груп безпілотників фіксують у Сумській та Полтавській областях.

Триває 665-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 89 бойових зіткнень. Ворог завдав п’ять ракетних та 31 авіаційний удари, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.