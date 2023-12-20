Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія надвечір запустила «шахеди»: для яких областей існує небезпека

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія надвечір запустила «шахеди»: для яких областей існує небезпека
Ударні дрони росіян прямують у бік Кропивницького
фото ілюстративне

Кілька груп безпілотників ворога атакують з півдня

Сьогодні ввечері, 20 грудня, російські загарбники запустили ударні дрони по території України. Під загрозою опинилися південні та східні області. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

За інформацією військових, кілька груп безпілотників ворога атакують з півдня. Вони прямують з Херсонської області у бік Кривого Рогу.

Водночас, як зазначають Повітряні сили, кілька груп дронів летять з Курської області у напрямку Сумської області.

Варто зауважити, що станом на 20: 24 в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт російських винищувачів МіГ-31К, які можуть нести гіперзвукові ракети «Кинжал».

Згодом у Повітряних силах уточнили, що ударні дрони росіян прямують у бік Кропивницького. Решта груп безпілотників фіксують у Сумській та Полтавській областях.

Триває 665-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 89 бойових зіткнень. Ворог завдав п’ять ракетних та 31 авіаційний удари, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Теги: ворог безпілотник війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В ООН засудили порушення Росією прав людини на тимчасово окупованих територіях України
Війна РФ проти України: Генасамблея ООН ухвалила нову резолюцію
Сьогодні, 06:42
Кількість українських біженців, які перебувають під тимчасовим захистом у Польщі, зросла вперше з березня 2023 року
Зростає потік українських біженців до однієї із європейських країн
13 грудня, 15:03
«Санкційні механізми необхідно використовувати більш ефективно»
Санкції проти країни-агресора слід запроваджувати не хаотично
12 грудня, 08:00
Німецький збройовий концерн Rheinmetall виграв велике замовлення на 155-мм артилерійські боєприпаси для України
Фінляндія знайшла вихід, як допомогти Україні
5 грудня, 10:44
Challenger 2 став ефективною зброєю в професійних руках українських воїнів
Міноборони України представило особливий «календар» для окупантів
4 грудня, 08:56
У Криму впав «Шахед», який окупанти запустили по Україні: Повітряні сили відреагували
У Криму впав «Шахед», який окупанти запустили по Україні: Повітряні сили відреагували
30 листопада, 09:28
Помічник держсекретаря США заперечив інформацію щодо схиляння України до переговорів з Росією
США підбивають Україну до перемовин з Росією? Білий дім відреагував
28 листопада, 15:39
Остін закликав союзників надати Україні системи протиповітряної оборони для того, щоб захистити мирних українців узимку
Глава Пентагону порівняв війну в Україні та Ізраїлі і заявив про причетність однієї країни
22 листопада, 21:34
Яценюк заявив, що зростанню осі зла може запобігти розширення вільного світу й демократії
Яценюк: В Україні триває боротьба за людство
21 листопада, 22:52

Події в Україні

В окупованому Маріуполі прогриміли вибухи
В окупованому Маріуполі прогриміли вибухи
Росія надвечір запустила «шахеди»: для яких областей існує небезпека
Росія надвечір запустила «шахеди»: для яких областей існує небезпека
В Україні вдруге за день була оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні вдруге за день була оголошена масштабна повітряна тривога
«Київстар» повністю відновив роботу, ЄС погодив міграційну реформу. Головне за 20 грудня
«Київстар» повністю відновив роботу, ЄС погодив міграційну реформу. Головне за 20 грудня
Росія масовано обстріляла Нікопольський район (фото)
Росія масовано обстріляла Нікопольський район (фото)
Генштаб повідомив, на якому з напрямків активізувався наступ РФ
Генштаб повідомив, на якому з напрямків активізувався наступ РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
111K
Суддя Тандир, який збив нацгвардійця на блокпості, попросив відправити його у військо замість СІЗО
27K
Пісторіус закликав Європу готуватися до війни з Росією і назвав дати
8881
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7677
В Україні вдруге за день була оголошена масштабна повітряна тривога
7624
ЗСУ та російські війська розпочали бойові дії на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW
7075
Євросоюз погодив міграційну реформу: що радикально зміниться

Новини

Окупанти намагаються вибити ЗСУ із позицій на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 07:37
Чергова російська атака, обстріли в Донецьку: головне за ніч
Сьогодні, 05:59
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 20 грудня
Сьогодні, 03:45
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Окупанти активізували штурми на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:16
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
18 грудня, 14:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua