CNN: Удари по датацентрах «Яндекса» викрили ахіллесову п'яту цифрової економіки РФ

З 8 жовтня пошкоджено три з п'яти основних центрів обробки даних, що забезпечують роботу «Яндекса»

Українські атаки безпілотниками по критичній цифровій інфраструктурі Росії завдали суттєвого удару по внутрішній економіці країни та повсякденному життю її громадян. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

З 8 жовтня внаслідок ударів пошкоджено три з п'яти основних центрів обробки даних компанії «Яндекс», що спричинило масштабні збої в Росії.

Удари по датацентрах стали відповіддю Києва на вересневі атаки РФ по українській цифровій інфраструктурі та продемонстрували вразливість російської системи, яка намагалася імпортозамістити західні технології. Окрім «Яндекса», під удар потрапив центр обробки даних Сбербанку в Саратовській області, а Кремль фактично переклав обов'язок захисту інфраструктури на приватний бізнес.

Наслідки атак відчули мільйони користувачів і представники малого бізнесу:

у користувачів вимикалися системи «розумного дому», зникав доступ до навігації, онлайн-платежів та сервісів заощаджень, зокрема Yandex Pay.

додаток Yandex Pro працював із масштабними помилками, через що на одне виклики приїздило по кілька машин, а водії таксі втратили можливість виводити зароблені кошти та оплачувати оренду авто чи пальне.

раніше завдані удари по складах Wildberries, Ozon та нафтопереробних заводах уже спричинили дефіцит пального та хаос для мікропідприємців.

Тривалі перебої в роботі звичних сервісів разом із внутрішніми обмеженнями інтернету та блокуваннями месенджерів з боку Кремля викликають зростання загальної втоми від війни серед населення РФ. Замість звинувачень на адресу України, побутові проблеми все частіше змушують росіян замислюватися над безглуздістю продовження бойових дій.

Як відомо, внаслідок ефективних ударів українських безпілотників по ключових російських об'єктах цифрової інфраструктури в Росії зафіксовано різке зростання попиту на фізичні носії інформації.

За даними внутрішніх аналітичних систем маркетплейсів Ozon та Wildberries, росіяни почали масово скуповувати зовнішні жорсткі диски, SSD-накопичувачі, мережеві сховища та флешки через страх втрати хмарних даних та системні збої.

Нагадаємо, російські цифрові сервіси продовжують працювати зі збоями після атак на датацентри «Яндекса». Користувачі скаржаться на проблеми з переказами коштів, оплатою підписок, поверненням покупок і виплатами за виконану роботу.

До слова, Міністерство цифрового розвитку Росії обговорює з Міноборони РФ захист датацентрів компанії «Яндекс» після серії атак безпілотників. За словами російського міністра цифрового розвитку Максута Шадаєва, удари по таких об’єктах стали безпрецедентними.