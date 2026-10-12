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Адміністрація Путіна розхвалила трампівських перемовників на всі боки

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Адміністрація Путіна розхвалила трампівських перемовників на всі боки
Водночас Кремль не навів конкретних деталей можливих домовленостей про припинення бойових дій
фото: Getty Images

Кремль подякував американській команді за зусилля щодо врегулювання війни та водночас назвали Європу «партією війни»

Кремль не приховуює задоволення роботою американських переговорників щодо завершення війни проти України. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що зусилля команди Дональда Трампа імпонують Москві, і подякував представникам США за продовження дипломатичної роботи, пише «Главком».

«РФ імпонують зусилля американських переговорників щодо України, і Москва вдячна їм за продовження цих зусиль», – заявив Пєсков.

Речник Кремля також запевнив, що Росія нібито прагне не тимчасового перемир’я, а довгострокового миру, і готова робити для цього все можливе. За його словами, Москва не намагається посварити США та Європу, а шукає рішення для мирного врегулювання війни.

Водночас Пєсков різко висловився про європейські країни. Він заявив, що Європа не належить до «партії миру», яка прагне врегулювання війни в Україні, а радше є «партією війни».

Кремль похвалив дипломатичні зусилля адміністрації Трампа та водночас розкритикував європейських партнерів України. Водночас Пєсков не навів конкретних деталей можливих домовленостей про припинення бойових дій.

Варто нагадати, що президент Росії Володимир Путін готовий віддати наказ не завдавати ударів по Україні в день виборів, якщо українська влада вирішить їх провести. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков

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Теги: Дмитро Пєсков війна переговори Дональд Трамп США росія Стів Віткофф Джаред Кушнер

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