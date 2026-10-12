Кремль подякував американській команді за зусилля щодо врегулювання війни та водночас назвали Європу «партією війни»

Кремль не приховуює задоволення роботою американських переговорників щодо завершення війни проти України. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що зусилля команди Дональда Трампа імпонують Москві, і подякував представникам США за продовження дипломатичної роботи, пише «Главком».

«РФ імпонують зусилля американських переговорників щодо України, і Москва вдячна їм за продовження цих зусиль», – заявив Пєсков.

Речник Кремля також запевнив, що Росія нібито прагне не тимчасового перемир’я, а довгострокового миру, і готова робити для цього все можливе. За його словами, Москва не намагається посварити США та Європу, а шукає рішення для мирного врегулювання війни.

Водночас Пєсков різко висловився про європейські країни. Він заявив, що Європа не належить до «партії миру», яка прагне врегулювання війни в Україні, а радше є «партією війни».

Кремль похвалив дипломатичні зусилля адміністрації Трампа та водночас розкритикував європейських партнерів України. Водночас Пєсков не навів конкретних деталей можливих домовленостей про припинення бойових дій.

Варто нагадати, що президент Росії Володимир Путін готовий віддати наказ не завдавати ударів по Україні в день виборів, якщо українська влада вирішить їх провести. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков