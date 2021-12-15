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    У Польщі затримали українця, який перевозив мігрантів

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    У Польщі затримали українця, який перевозив мігрантів - У Польщі затримали українця, який перевозив мігрантів
    У Польщі затримали українця, який перевозив мігрантів
    фото: pap.pl

    В автомобілі українця було семеро мігрантів з Іраку і Єгипту

    У Польщі затримали українця, який перевозив нелегалів з Іраку і Єгипту. Про це повідомляє польське агентство РАР.

    Машину українця Volkswagen Sharan зупинили вночі в місті Нова-Суль. У салоні перебували семеро мігрантів віком від 23 до 27 років – шестеро громадян Іраку й один громадянин Єгипту.

    Ймовірно, вони прямували в бік кордону з Німеччиною.

    «Судовий розгляд за їхньою участю нині триває. 30-річний громадянин України почув звинувачення за частиною 3 статті 264 Кримінального кодексу, яка полягає в організації незаконного перетину кордону для інших осіб. Йому загрожує 8 років в'язниці», – заявив прес-секретар Любуської поліції Марчін Малудій.

    З його слів, мігрантів передадуть прикордонникам, які вирішать їхню дальшу долю.

    До слова, польські прикордонники врятували чотирьох нелегальних мігрантів, які застрягли у болоті.

    Теги: прикордонники Volkswagen
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    У Польщі затримали українця, який перевозив мігрантів