У Полтаві пролунав вибух. У місті оголошена повітряна тривога

За попередньою інформацією, над Полтавською областю відпрацювала система ППО

Сьогодні вдень, 20 грудня, У Полтаві пролунали звуки вибухів. У місті було оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє «Суспільне».

Будь ласка, читайте текст після реклами

За попередньою інформацією, над Полтавською областю відпрацювала система протиповітряної оборони. Варто зазначити, наразі військова адміністрація не підтвердила цієї інформації.

Нагадаємо, триває 300-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Намагається відновити втрачене положення на Лиманському та веде оборону на інших напрямках.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Червонопопівка і Серебрянське Луганської області та Верхньокам’янське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 20 грудня.