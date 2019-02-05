У Полтавській області обмежено рух вантажного транспорту

У Полтавській області обмежено рух вантажного транспортуграфіка
-
Розсилка
Рух транспорту обмежено у зв'язку зі значними деформаціями дорожнього покриття
У Полтавській області у вівторок, 5 лютого, ввели обмеження руху транзитного вантажного автотранспорту, маса якого перевищує 10 тонн.
Про це повідомляє регіональна Служба автомобільних доріг.
«У зв'язку зі значними деформаціями дорожнього покриття та з метою гарантування безпеки дорожнього руху на автомобільній дорозі Т-17-16 Хорол-Семенівка-Кременчук (через с. Бочки), Служба автомобільних доріг у Полтавській області... вводить обмеження руху транзитного вантажного автотранспорту, маса якого перевищує 10 тонн, на всій її протяжності або від перетину з автодорогою М-03 Київ-Харків-Довжанський до перетину з автодорогою Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук) –Маріуполь», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вартість середнього ремонту дороги становить від 10 до 20 млн гривень за один кілометр, а капітальне будівництво з нуля дороги першої категорії – 1,5-2 млн євро.