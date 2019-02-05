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    Події в Україні

    У Полтавській області обмежено рух вантажного транспорту

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    Служба автомобільних доріг у Полтавській області вводить обмеження руху транзитного вантажного автотранспорту, маса якого перевищує 10 тонн - У Полтавській області обмежено рух вантажного транспорту
    Служба автомобільних доріг у Полтавській області вводить обмеження руху транзитного вантажного автотранспорту, маса якого перевищує 10 тонн

    Рух транспорту обмежено у зв'язку зі значними деформаціями дорожнього покриття

    У Полтавській області у вівторок, 5 лютого, ввели обмеження руху транзитного вантажного автотранспорту, маса якого перевищує 10 тонн.

    Про це повідомляє регіональна Служба автомобільних доріг.

    «У зв'язку зі значними деформаціями дорожнього покриття та з метою гарантування безпеки дорожнього руху на автомобільній дорозі Т-17-16 Хорол-Семенівка-Кременчук (через с. Бочки), Служба автомобільних доріг у Полтавській області... вводить обмеження руху транзитного вантажного автотранспорту, маса якого перевищує 10 тонн, на всій її протяжності або від перетину з автодорогою М-03 Київ-Харків-Довжанський до перетину з автодорогою Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук) –Маріуполь», - йдеться в повідомленні.

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    Нагадаємо, вартість середнього ремонту дороги становить від 10 до 20 млн гривень за один кілометр, а капітальне будівництво з нуля дороги першої категорії – 1,5-2 млн євро.

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