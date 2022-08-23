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Росіяни незаконно всиновили понад тисячу дітей з Маріуполя

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росіяни незаконно всиновили понад тисячу дітей з Маріуполя
Понад 300 нелегально вивезених з України малюків розміщені в закладах утримання Краснодарського краю
фото ілюстративне

За «всиновлення» викраденого українця росіяни отримують виплати 

Російські загарбники викрали з Маріуполя українських дітей. Понад тисячу з них незаконно всиновили в різних регіонах Росії – Тюмені, Іркутську, Кемерово та Алтаю. Інформація про це оприлюднена краснодарським управлінням з питань родини і дитинства, передають ЗМІ.

Крім цього, ще понад 300 нелегально вивезених українських малюків розміщені росіянами в закладах утримання Краснодарського краю.  

Для заохочення своїх громадян незаконно прилаштовувати викрадених дітей російська влада застосовує звичну тактику – матеріальні виплати. Наприклад, за «всиновлення» викраденого українця віком до трьох місяців родина росіян отримає виплату «материнського капіталу».

Раніше у верховному суді РФ заявили, що дітей, знайдених у зоні стихійного лиха або за інших надзвичайних ситуацій, допустимо всиновлювати без згоди їхніх батьків або інших законних представників. Крім того, рішення про усиновлення може бути спрямоване до негайного виконання на вимогу усиновлювача у виняткових обставинах. Окупанти прикривають свої наміри випадками, коли буцімто «дитині потрібна термінова госпіталізація або медичне втручання, а зволікання може поставити під загрозу життя та здоров'я неповнолітніх».

Нагадаємо, станом на ранок 19 серпня 2022 року понад 1078 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. 

Теги: війна в Україні діти

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