Від рук окупантів постраждали майже 1100 українських дітей

Рашисти вбили в Україні 362 дитини

Станом на ранок 19 серпня 2022 року понад 1078 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 362 дитини загинули та понад 716 дістали поранень різного ступеня тяжкості», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

«Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 376, Харківській – 202, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 60, Херсонській – 55, Запорізькій – 40», – зазначають в прокуратурі.

Стало відомо, що 17 серпня внаслідок влучення ворожого снаряда в житловий будинок у Харкові загинув 13-річний хлопчик, а ще двоє дітей 12 і 13 років дістали поранень. Через бомбардування та обстріл збройними силами РФ пошкоджено 2328 навчальних закладів. Із них 289 зруйновано повністю.

Нагадаємо, триває 177-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Словянському напрямку. Бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках.