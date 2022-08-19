Крадіжка українських дітей. Верховний суд Росії зробив шокуючу заяву

Ращисти дозволили всиновлювати дітей без згоди їхніх батьків

У верховному суді РФ заявили, що дітей, знайдених у зоні стихійного лиха або за інших надзвичайних ситуацій, допустимо всиновлювати без згоди їхніх батьків або інших законних представників. Крім того, рішення про усиновлення може бути спрямоване до негайного виконання на вимогу усиновлювача у виняткових обставинах. Окупанти прикривають свої наміри випадками, коли буцімто «дитині потрібна термінова госпіталізація або медичне втручання, а зволікання може поставити під загрозу життя та здоров'я неповнолітніх».

Щодо згоди самої дитини щодо усиновлення, то її думка враховується з 10 років або раніше, якщо «вона здатна в силу свого розвитку адекватно формулювати думки, позицію та думку». Як уточнили в російському суді, «думка дитини, яка за станом здоров'я не здатна з'явитися на судове засідання, наприклад, у зв'язку з інвалідністю та обмеженням можливості пересуватися, може бути встановлена судом за місцем її перебування, без необхідності особистої явки дитини до суду».

Тож явка усиновлюваної дитини на її слухання не завжди є процесуально обов'язковою. Усиновлювачі начебто в обов'язковому порядку мають з'явитися до суду на слухання.

Зігнорувати у країні-терористці зможуть і вікові межі між усиновлювачем, який не одружений, і дитиною. Ці межі, з причин, «визнаним судом поважними, наприклад, якщо дитина відчуває прихильність до особи, яка бажає її усиновити, різниця у віці може бути скорочена за умови, що це дозволить усиновителю забезпечити дитині повноцінний фізичний, психічний, духовний та моральний розвиток».

У деяких випадках суди можуть відступати навіть від вимог про доходи усиновлювача, які мають бути здатні забезпечити на утримання дитини не менше прожиткового мінімуму (зокрема, у випадках, коли дитину усиновлює родич, або ж дитина проживає в сім'ї усиновлювача, з якою у неї встановилися близькі відносини, а також для усиновлювачів із сільської місцевості із підсобним господарством).

Таким чином окупанти отримують змогу під прикриттям так званих законів країни-терористки красти українських дітей з окупованих територій та віддавати їх на «усиновлення».

Нагадаємо, станом на початок липня стало відомо, що понад 2,3 млн осіб, у тому числі майже 365 тис. дітей викрали і перевезли до Росії з кінця лютого з території України, так званих «ЛНР» і «ДНР» росіяни.

Згодом повідомлялося, що Росія готує поправки в законі для усиновлення дітей, викрадених із Донбасу.