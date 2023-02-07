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Білорусь оголосила про нові навчання поблизу Рівненщини та Волині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Білорусь оголосила про нові навчання поблизу Рівненщини та Волині
Міноборони Білорусі

Військові Білорусі відпрацьовують елементи розташування, маскування та організації охорони в районі зосередження

У прикордонній зоні з Рівненщиною та Волинню Білорусь розпочала нові навчання. Про це повідомляє міністерство оборони Білорусі.

«На полігоні «Брестський» розпочався перший етап двостороннього ротного тактичного навчання за участю двох десантно-штурмових рот 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на даному етапі військовослужбовці відпрацьовують елементи розташування, маскування та організації охорони в районі зосередження.

Нагадаємо, вчора у Білорусі раптова оголосили перевірку бойової готовності.

До слова, за даними Financial Times РФ може почати новий наступ у найближчі 10 днів. Раніше розвідка повідомила, чи буде найближчими тижнями наступ із Білорусі. Також аналітики ISW розкрили хитрий план Путіна перед новим масштабним наступом.

А секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що російський диктатор Володимир Путін може спробувати провести масштабну атаку з півночі, півдня та сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року, приурочивши її до річниці повномасштабного вторгнення. 

Міністр оборони України Резніков назвав напрямки, де РФ може почати наступ до річниці вторгнення.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Путін готує наступ на Київ.

Читайте також: Путін планує новий наступ: до чого готуватися ЗСУ та українцям 
Теги: Білорусь війна росія окупанти Україна

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