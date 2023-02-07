Білорусь оголосила про нові навчання поблизу Рівненщини та Волині

Військові Білорусі відпрацьовують елементи розташування, маскування та організації охорони в районі зосередження

У прикордонній зоні з Рівненщиною та Волинню Білорусь розпочала нові навчання. Про це повідомляє міністерство оборони Білорусі.

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«На полігоні «Брестський» розпочався перший етап двостороннього ротного тактичного навчання за участю двох десантно-штурмових рот 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на даному етапі військовослужбовці відпрацьовують елементи розташування, маскування та організації охорони в районі зосередження.

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Нагадаємо, вчора у Білорусі раптова оголосили перевірку бойової готовності.

До слова, за даними Financial Times РФ може почати новий наступ у найближчі 10 днів. Раніше розвідка повідомила, чи буде найближчими тижнями наступ із Білорусі. Також аналітики ISW розкрили хитрий план Путіна перед новим масштабним наступом.

А секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що російський диктатор Володимир Путін може спробувати провести масштабну атаку з півночі, півдня та сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року, приурочивши її до річниці повномасштабного вторгнення.

Міністр оборони України Резніков назвав напрямки, де РФ може почати наступ до річниці вторгнення.

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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Путін готує наступ на Київ.