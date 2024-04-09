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У Севастополі пролунали вибухи: що відомо

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Севастополі пролунали вибухи: що відомо
Деякі мешканці Севастополя почули не один вибух, а два з коротким інтервалом
фото ілюстративне

Так званий губернатор Криму заявив про нібито роботу ППО над Севастополем

У ніч на 9 квітня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Про це пишуть місцеві пабліки.

Перед вибухом пабліки писали, що в Криму було оголошено ракетну небезпеку. Читачі місцевих Telegram-каналів писали про вибух з боку моря.

Підписники каналу «Кримський вітер» повідомили про два вибухи.

«Деякі підписники у Севастополі почули не один вибух, а два з коротким інтервалом», – йдеться в повідомленні.

До того ж, що вибух чули в Євпаторії, за 61 км по повітряній відстані від Севастополя.

Згодом так званий губернатор Криму Михайло Развожаєв заявив про нібито роботу ППО над Севастополем.

«Гучні звуки, які були чути в місті – це спрацювала система автоматичного знищення повітряної мети, що низько летить, над морською акваторією поблизу Севастополя. Ніякі об'єкти інфраструктури в місті не постраждали», – повідомив Развожаєв.

Нагадаємо, РФ могла збити власний літак Су-27 над Кримом наприкінці березня, що підтверджує: всередині ворожого війська немає координації

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Теги: вибух Крим Севастополь

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