У Севастополі пролунали вибухи: що відомо
Так званий губернатор Криму заявив про нібито роботу ППО над Севастополем
У ніч на 9 квітня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Про це пишуть місцеві пабліки.
Перед вибухом пабліки писали, що в Криму було оголошено ракетну небезпеку. Читачі місцевих Telegram-каналів писали про вибух з боку моря.
Підписники каналу «Кримський вітер» повідомили про два вибухи.
«Деякі підписники у Севастополі почули не один вибух, а два з коротким інтервалом», – йдеться в повідомленні.
До того ж, що вибух чули в Євпаторії, за 61 км по повітряній відстані від Севастополя.
Згодом так званий губернатор Криму Михайло Развожаєв заявив про нібито роботу ППО над Севастополем.
«Гучні звуки, які були чути в місті – це спрацювала система автоматичного знищення повітряної мети, що низько летить, над морською акваторією поблизу Севастополя. Ніякі об'єкти інфраструктури в місті не постраждали», – повідомив Развожаєв.
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