Британська розвідка: Росія могла збити свій Су-27 над Кримом у березні

Ворожа ППО, імовірно, збила над півостровом свій же літак

РФ могла збити власний літак Су-27 над Кримом наприкінці березня, що підтверджує: всередині ворожого війська немає координації. Про це йдетьсья в щоденному зведенні міністерства оборони Британії.

Кримський Telegram-канал 28 березня повідомив, що літак Су-27, який діяв над Кримом зазнав «дружнього вогню» і був збитий російською ППО. Окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що сталася технічна несправність, а пілот нібито вижив.

Британські розвідники нагадують, що 24 березня Україна завдала ударів по об'єктах Чорноморського флоту та у Севастополі. Це могло спонукати росіян привести ППО у підвищену готовність.

Раніше теж з'являлися повідомлення про подібні випадки «дружнього вогню», особливо на окупованій території України. Розвідка вважає, що це підтверджує вплив дій України.

«Існує реальна ймовірність того, що зростання тиску і напруги серед російських операторів ППО, викликане страхом перед подальшими діями України, призведе не до технічної проблеми, а до того, що вони ненавмисно задіють своїх власних пілотів і літаки», – йдеться у зведенні.

Нагадаємо, що 29 лютого українські військові збили черговий російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на сході. Він став уже одинадцятим за лютий.

До слова, Повітряні сили повідомили, чому в лютому Росія масово втрачала свої літаки.