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У Сімферополі після вибухів палає військова частина

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Сімферополі після вибухів палає військова частина
У тимчасово окупованому Криму знову бавовна
фото ілюстративне

В окупаційній адміністрації Криму стверджують, що пожежа має побутовий характер

У тимчасово окупованому Сімферополі пролунали звуки вибухів. Пізніше місцеві Telegram-канали повідомили про пожежу в одній із військових частин. На відео видно величезний стовп чорного диму, який клубочиться над містом.

Водночас в окупаційній адміністрації Криму стверджують, що пожежа на території військової частини має нібито побутовий характер.

Раніше Міноборони РФ заявило про нову атаку на Кримський міст. 

Нагадаємо, у суботу, 9 вересня, близько 11 години в окупованому Криму прогриміли вибухи. При цьому російські окупанти не повідомляли про знищення боєприпасів у цьому районі.

Останнім часом почастішали вибухи в окупованому Криму. Міноборони Росії заявило, що в ніч на 2 вересня Україна нібито намагалася атакувати Кримський міст надводними дронами. Окупанти звітували про знищення трьох морських дронів.

Як повідомлялося, голова оборонного комітету парламенту Великої Британії Тобіас Еллвуд ввжає, що для деокупації Криму Україні може знадобитись не військова стратегія.

До слова, у 2022 році мільярдер Ілон Маск таємно відключив роботу Starlink біля узбережжя Криму. У такий спосіб він хотів зірвати атаку ЗСУ підводними дронами на російський військово-морський флот.

Теги: пожежа окупанти Міноборони Міноборони РФ Україна Ілон Маск Telegram Кримський міст відео

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