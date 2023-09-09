В окупованому Криму прогриміла серія потужних вибухів

Причини вибухів поки невідомі

У суботу, 9 вересня, близько 11 години в окупованому Криму прогриміли вибухи. Про це повідомляють кримські телеграм-канали.

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Два потужні вибухи пролунали в районі Старого Криму, що на південному сході півострова.

За пів години від місцевих жителів надійшли повідомлення про ще два вибухи у тому ж районі.

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Причини вибухів поки невідомі.

При цьому російські окупанти не повідомляли про знищення боєприпасів у цьому районі.

Останнім часом почастішали вибухи в окупованому Криму. Міноборони Росії заявило, що в ніч на 2 вересня Україна нібито намагалася атакувати Кримський міст надводними дронами. Окупанти звітували про знищення трьох морських дронів.

Як повідомлялося, голова оборонного комітету парламенту Великої Британії Тобіас Еллвуд ввжає, що для деокупації Криму Україні може знадобитись не військова стратегія.

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До слова, у 2022 році мільярдер Ілон Маск таємно відключив роботу Starlink біля узбережжя Криму. У такий спосіб він хотів зірвати атаку ЗСУ підводними дронами на російський військово-морський флот.