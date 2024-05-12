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Аналітики пояснили, чому окупанти хочуть захопити Вовчанськ на Харківщині

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Аналітики пояснили, чому окупанти хочуть захопити Вовчанськ на Харківщині
Плацдарм у Вовчанську міг би дозволити окупантам почати наступальні операції в напрямку Великого Бурлука
фото: Генштаб ЗСУ

Ворожі війська намагаються швидко ізолювати простір бойових дій на схід від річки Сіверський Донець

Російське командування, ймовірно, думає, що захоплення Вовчанська, що в Харківській області, дасть окупантам змогу загрожувати українським оборонцям на Куп’янському напрямку. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри за 11 травня фіксують, як російський удар руйнує міст через дамбу Сіверського Донця у Старому Салтові (на південний захід від Вовчанська). На знімках нібито видно, як ворог завдає удару по мосту через річку Вовча, що з’єднує Тихе та Вовчанські Хутори (обидва на захід від Вовчанська).

«Імовірно, російські війська знищили мости, намагаючись ізолювати українські сили, які діяли по обидва боки водних об’єктів, щоб не дати їм підтримати українські сили, які обороняються від тривалих атак Росії поблизу Вовчанська», – пояснили аналітики.

Спроби Росії знищити українські наземні лінії зв’язку на південний захід і схід від Вовчанська вказують на те, що сили противника, ймовірно, зосередяться на захопленні Вовчанська замість того, щоб намагатися обійти населений пункт або розширити фронт далі на схід уздовж міжнародного кордону між Росією та Україною.

Крім того, повідомляється, що 11 травня російські війська завдали щонайменше 20 ударів планувальними бомбами по Вовчанську, а також били з артилерії, РСЗВ і безпілотників.

«Російські війська також можуть мати намір застосувати наступальні дії під Вовчанськом, щоб натиснути на оперативний тил українських сил, які обороняються від атак РФ на Куп'янському напрямку, і відвести українські підрозділи, які обороняються в районі Куп'янська», – зазначили фахівці.

За їхніми оцінками, російський плацдарм у Вовчанську мало допомагає намаганням ворога просунутися до Харкова. Водночас плацдарм у цьому населеному пункті міг би дозволити окупантам почати наступальні операції в напрямку Великого Бурлука, помітного населеного пункту в тилу українського угруповання на Куп'янському напрямку.

«Просування Росії далі на південь від Вовчанська вимагатиме довгих переїздів по відкритій місцевості, спроможності, яку російські війська не продемонстрували за останні півтора року боїв в Україні, навіть у період найгострішої нестачі українських ресурсів», – зауважує ISW.

Нагадаємо, Центр спеціального призначення Нацгвардії «Омега» повідомив, що на Харківському напрямку точаться важкі бої. Через великий натиск росіян нашим оборонцям довелося відійти з деяких позицій. Із яких саме – захисники не уточнили.

Згодом аналітики DeepState заявили, що російські загарбники окупували шість населених пунтків на півночі Харківської області. Йдеться про села Стрілечу, Пильну, Красне, Борисівку, Огірцеве та Плетенівку. Генштаб ЗСУ цю інформацію наразі не підтверджував.

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Теги: війна Харківщина фронт

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