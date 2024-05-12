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Сили оборони відійшли з деяких позицій на півночі Харківщини

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Сили оборони відійшли з деяких позицій на півночі Харківщини
Українські військові відступили з одного населеного пункту на Харківщині
фото: Генштаб ЗСУ

Триває битва за село Глибоке

На Харківському напрямку точаться важкі бої. Через великий натиск росіян нашим оборонцям довелося відійти з деяких позицій. Про це повідомив Центр спеціального призначення Нацгвардії «Омега».

Бійці 2-го окремого загону Центру спецпризначення відзвітували про важкі бої на півночі Харківщини.

«Росіяни вмирають пачками, але все одно давлять і місцями досягають успіху. Ніч буде дуже складна», – наголосили захисники.

Нацгвардійці опублікували відео, на якому один із бійців говорить, що українські військові залишили один населений пункт. Який саме – він не уточнив.

«Сьогодні в ході важких боїв наші оборонці були змушені відійти ще з декількох своїх позицій, ще один населений пункт сьогодні повністю відійшов під окупацію, під російський контроль. Зараз, на восьму годину вечора, йдуть бої за населений пункт Глибоке, який веде до дамби Трав’янського водосховища. Зараз дуже важка ситуація з Глибоким, але наші оборонці, воїни ТРО, «Кракену» тримають цей населений пункт», – сказав захисник.

Нагадаємо, що російські військові наносять нове маркування на техніку, якою намагалися прорвати лінію оборони у Харківській області.

До слова, вчора речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин запевнив, що широкомасштабного наступу на півночі Харківщини немає, українські військові контролюють ситуацію.

Як повідомлялося, українські війська відбили російські атаки на Сіверському напрямку. Водночас окупанти почали наступальну операцію на півночі Харківської області, просунулися поблизу Авдіївки та Донецька.

До відома, російські окупанти можуть готуватися до того, щоб провести більш масштабний наступ на Харків. Однак Сполучені Штати не очікують «серйозних проривів».

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Теги: війна наступ Харківщина фронт

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