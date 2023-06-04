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У таборі окупантів на Луганщині переполох: у небо підняли вертольоти

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У таборі окупантів на Луганщині переполох: у небо підняли вертольоти
Для пошуку дезертирів РФ задіяла гелікоптери
фото ілюстративне

Кілька десятків російських вояків дезертирували на Луганщині

У російських окупаційних військах зафіксовано новий випадок дезертирства. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 4 червня.

Так, у Сватовому Луганської області 2 червня дезертирували близько 40 військовослужбовців загарбницьких військ.

У зв’язку з цим із метою пошуку російських дезертирів було задіяно два російських вертольоти та підрозділ Росгвардії окупантів.

Раніше повідомлялося, що 25 травня близько 20 колишніх ув’язнених, які нещодавно пройшли прискорену підготовку та прибули для посилення підрозділу, що розташований в районі населеного пункту Сватове (Луганська область), викрали автомобіль КамАЗ та вибули у невідомому напрямку. Тривали пошуки дезертирів. Наразі невідомо, чи вдалося їх знайти.

Нагадаємо, триває 466-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 23 бойових зіткнення.

Між тим у РФ потроху починають прозрівати. Так, перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійській інтеграції та зв'язках зі співвітчизниками, член провладної партії Єдина Росія Костянтин Затулін констатував провал так званої «спеціальної військової операції». За його словами, РФ не вдалося досягти жодної з цілей, які поставив Путін під час вторгнення в Україну.

Теги: війна росія окупанти Луганщина

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