У таборі окупантів на Луганщині переполох: у небо підняли вертольоти

Кілька десятків російських вояків дезертирували на Луганщині

У російських окупаційних військах зафіксовано новий випадок дезертирства. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 4 червня.

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Так, у Сватовому Луганської області 2 червня дезертирували близько 40 військовослужбовців загарбницьких військ.

У зв’язку з цим із метою пошуку російських дезертирів було задіяно два російських вертольоти та підрозділ Росгвардії окупантів.

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Раніше повідомлялося, що 25 травня близько 20 колишніх ув’язнених, які нещодавно пройшли прискорену підготовку та прибули для посилення підрозділу, що розташований в районі населеного пункту Сватове (Луганська область), викрали автомобіль КамАЗ та вибули у невідомому напрямку. Тривали пошуки дезертирів. Наразі невідомо, чи вдалося їх знайти.

Нагадаємо, триває 466-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 23 бойових зіткнення.

Між тим у РФ потроху починають прозрівати. Так, перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійській інтеграції та зв'язках зі співвітчизниками, член провладної партії Єдина Росія Костянтин Затулін констатував провал так званої «спеціальної військової операції». За його словами, РФ не вдалося досягти жодної з цілей, які поставив Путін під час вторгнення в Україну.