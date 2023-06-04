Держдума визнала: всі цілі Путіна в Україні провалилися

Затулін не бачить результату по жодному з пунктів заявлених цілей війни РФ проти України

Перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійській інтеграції та зв'язках зі співвітчизниками, член провладної партії Єдина Росія Костянтин Затулін констатував провал так званої «спеціальної військової операції». Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Moscow Times.

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За словами Затуліна, РФ не вдалося досягти жодної з цілей, які поставив Путін під час вторгнення в Україну. Офіційно було заявлено, що Росія збирається домогтися «денацифікації, демілітаризації та нейтралітету України», а також «захистити» жителів Донбасу, нагадав депутат.

«По якому з цих пунктів ми досягли результату? По жодному. Ба більше, деякі з них перестали мати будь-який сенс. Наприклад, нейтралітет України. Який сенс має висування цієї вимоги? Жодної на цей момент. Вона не буде нейтральною, якщо залишиться існувати», – заявив Затулін.

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Він вважає, що за поточної підтримки Заходу Росії не вдасться захопити Україну, щоб щось із цим зробити. «Питання – чи залишиться Україна під керівництвом Зеленського чи його наступників існувати за підсумками всього того, що відбувається, чи ні? Залишиться, бо сил для того, щоб це подолати, за тієї підтримки, яка їм надається, насправді не вистачає», – уточнив Затулін.

Він зазначив, що хоча керівництво Росії і не висловлюється на цю тему, воно «дає зрозуміти», що усвідомлює ситуацію, що склалася.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Wall Street Journal заявив, що Україна готова до контрнаступу.

Раніше Зеленський назвав Путіна терористом та розповів, що про нього думає.