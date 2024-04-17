У тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи: виникла пожежа (відео)

Наразі офіційної інформації про причини та наслідки кількох вибухів у Криму немає

У ніч проти 17 квітня у тимчасово окупованому Джанкої на півночі Криму пролунали вибухи, внаслідок чого виникла пожежа. Про це повідомляє ASTRA.

Місцеві зазначають, що пожежа виникла в районі військового аеродрому.

На відео видно, як з місця вибуху підіймається вогонь та густий дим.

Наразі офіційної інформації про причини та наслідки кількох вибухів у Криму немає.

Відомо, що на військовому аеродромі в Джанкої дислокується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу РФ у складі трьох авіаційних ескадрилій.

Нагадаємо, що вдень 15 квітня в тимчасово окупованому Криму внаслідок ракетної атаки України було уражено командний пункт, де перебували високопоставлені російські офіцери.

Повітряна тривога в окупованому Криму тривала майже дві години. В бухтах Севастополя окупаційні силовики використовували димову завісу. Також за даними Telegram-каналу «Крымский ветер», в окупованому Севастополі підіймали авіацію у повітря.