«Дві найважливіші теми зараз». Зеленський провів Ставку

Зеленський закликав союзників не допустити російський терор та захистити Україну так, як вони захищали Ізраїль

Зеленський заслухав доповіді про ситуацію на основних напрямках фронту, оборонні потреби і майбутні дії України

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки головнокомандувача. Серед основних тем фронт та енергетика. Про це він повідомив у Telegram.

Зокрема, президент заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського стосовно ситуації на основних напрямках, оборонних потреб і майбутніх дій України.

«Дані розвідок: Олега Іващенка від Служби зовнішньої розвідки та Кирила Буданова від Головного управління розвідки Міноборони про ймовірні дії ворога. Звіт міністра оборони Рустема Умєрова про контракти на постачання зброї, систем РЕБ та дрони», – зазначив він.

Також Зеленський заслухав доповіді представників енергетичної галузі – Міненерго, «Енергоатому», «Укренерго», «Нафтогазу». Вони розповіли про те, як захищають системи від російських атак, відновлюють пошкоджену генерацію та перепідключають споживачів.

Крім того, віцепрем’єра Олександра Кубракова доповів про захист критичної інфраструктури, зокрема у прифронтових та прикордонних регіонах.

«Очевидно, що фізичний захист не може повністю вберегти від ударів терористів деякі об’єкти. Це може зробити тільки достатньо ефективна ППО. Ми вдячні тим друзям, які це розуміють і швидко відгукнулися на наші заклики підтримати український повітряний щит. Але інтенсивність російських атак потребує більшого єднання», – сказав президент.

Зеленський наголосив, що захистивши Ізраїль, вільний світ продемонстрував, що саме таке єднання не лише можливе, а й на сто відсотків ефективне.

«Рішучі дії союзників не допустили успіху терору та втрати інфраструктури й змусили агресора охолонути. Те саме можливе й у захисті від терору України, яка, як і Ізраїль, не є членом НАТО. І для цього не потрібна активація 5-ї статті, достатньо лише політичної волі», – додав глава України.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон пояснив, чому на відміну від Ізраїлю, якому Лондон допомагав збивати іранські дрони минулими вихідними, його держава не може допомагати Україні збивати російські дрони.

До слова, триває 782-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 54 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав вісім ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснив 98 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.