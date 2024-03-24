У Києві пролунали потужні вибухи, в місті працює ППО
В Україні триває повітряна тривога
Близько 5:05 в Києві пролунали потужні вибухи. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
«Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!» – йдеться в повідомленні.
Перед цим Повітряні сили повідомили про рух ракет на столицю.
Нагадаємо, у ніч на 24 березня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС.
За даними Повітряних сил, в повітрі було зафіксовано 14 бортів Ту-95МС.
Тривога поширилася на всю Україну. Варто перебувати в укритті.
Коментарі — 0