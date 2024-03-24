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У Києві пролунали потужні вибухи, в місті працює ППО

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Києві пролунали потужні вибухи, в місті працює ППО
фото ілюстративне

В Україні триває повітряна тривога

Близько 5:05 в Києві пролунали потужні вибухи. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація. 

«Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!» – йдеться в повідомленні.

Перед цим Повітряні сили повідомили про рух ракет на столицю.

Нагадаємо, у ніч на 24 березня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

У Києві пролунали потужні вибухи, в місті працює ППО фото 1

За даними Повітряних сил, в повітрі було зафіксовано 14 бортів Ту-95МС.

Тривога поширилася на всю Україну. Варто перебувати в укритті.

Теги: тривога вибух

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