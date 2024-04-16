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Український напад на Крим призведе до ядерного удару – Forbes

Наталія Порощук
glavcom.ua
Український напад на Крим призведе до ядерного удару – Forbes
Маск заявив, що спроба повернути Крим призведе до масової загибелі, ймовірно, невдачі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ілон Маск попереджав, що спроба повернути Крим спричинить ризик ядерної війни

Посол Росії в США Анатолій Антонов особисто повідомив Ілону Маску про те, що український напад на Крим призведе до ядерного удару. Про це повідомляє Forbes.

Видання зазначає, що саме тому Маск відмовився фінансувати Starlink для України.

У Twitter-обміні з президентом України Володимиром Зеленським Маск попередив: «Спроба повернути Крим спричинить масову загибель, ймовірно, невдачу та ризик ядерної війни».

Нагадаємо, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван боявся, що Росія завдасть ядерного удару по Америці, якщо вона виділить занадто багато зброї Україні. Він зазначив, що радник Байдена Салліван є дуже обережним і «несміливим», побоюється застосування ядерної зброї.

Також попри те, що після закінчення холодної війни загроза застосування ядерної зброї минула, сьогодні вона знову стала високою, заявив міністр оборони Великої Битанії Грант Шеппс у передмові доповіді про стан ядерної зброї Сполученого Королівства. Глава відомства також вважає, що Росія демонструє безрозсудну риторику.

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Теги: Ілон Маск окупанти росія Крим ядерна зброя українці Україна війна

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